Gi Group Solutions renova lista de EMPREGOS no país

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Gi Group, empresa de recursos humanos presente há 21 anos no mercado mundial, renova lista de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista de planejamento e controle de manutenção (1) – Barueri, SP

Auxiliar de logística (12) – Cajamar, SP;

Operador de central (2) – Rondonópolis, MT;

Shopper par time (2) – Rio de Janeiro, RJ;

Promotor de vendas (10) – Goiânia, GO;

Promotor fixo júnior (1) – Palhoça, SC;

Promotor fixo júnior (1) – São Leopoldo, RS;

Promotor (5) – São Paulo, SP.

Sobre o Gi Group

O Gi Group é uma multinacional italiana reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho.

Nosso maior destaque está nas atividades de Recrutamento & Seleção, Administração de Temporários, projetos de Terceirização (Outsourcing), Trade Marketing, Treinamento e Consultoria Empresarial e Programa de Estágios.

NOSSO FOCO: Por meio de equipes locais e internacionais especializadas, estamos prontos para oferecer a solução mais adequada ao seu negócio – seja ele de pequeno, médio ou grande porte, nacional ou multinacional. Nosso foco está no seu resultado.

TRÊS características essenciais em funcionários e colaboradores

1 – AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa.

2 – INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio.

3 – FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Gi Group e cadastre no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

