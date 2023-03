Giannis Antetokounmpo se junta ao grupo de proprietários de Nashville SC

No ashville Soccer Club está entrando em sua quarta temporada na MLS e seu principal proprietário, John Ingram, anunciou na quinta-feira que o duas vezes MVP e campeão da NBA Giannis Antetokounmpobem como a NHL Predadores de Nashville‘ artilheiro de todos os tempos Filip Forsbergse juntaram ao grupo de propriedade da equipe.

Antetokounmpo é acompanhado no grupo de propriedade por seus irmãos Thanasis, Kostas e Alex, todos jogadores profissionais de basquete. Thanasis se juntou a Giannis na conquista do campeonato da NBA com o Milwaukee Bucks em 2021, e Kostas venceu uma com o Los Angeles Lakers em 2020.

Forsberg e Antetokounmpo junte-se a um grupo de proprietários robusto e diversificado cujas adições mais recentes incluem a atriz Reese Witherspoonmarido dela Jim Tothe Titãs do Tennessee All-Pro running back Derrick Henry. Coletivamente, eles contribuem para um dos maiores grupos de propriedade de celebridades da MLS.

Giannis diz que se apaixonou pelo futebol na Grécia

O dólares superstar lembrou que o futebol é o primeiro esporte que ele amou quando criança em sua terra natal, a Grécia, e que ele tem um carinho especial porque seu pai o praticava.

“Meu pai era jogador de futebol profissional e foi o primeiro esporte pelo qual me apaixonei na Grécia”, Antetokounmpo disse.

“Sempre tive o sonho de ter um time de futebol. Quando meus irmãos e eu procurávamos Nashville SCsabíamos que era uma equipe e uma cidade em que queríamos estar envolvidos.

“Eu não poderia estar mais animado para me juntar aos Boys in Gold e mal posso esperar para ir a um jogo no GEODIS Park em breve!”

Conhecendo melhor a cidade, Forsberg foi rápido em elogiar os fãs ao descrever sua empolgação por estar envolvido.

“Nashville é a melhor cidade esportiva do país e me sinto muito feliz por agora estar envolvido com duas de nossas equipes profissionais”, disse. Forsberg detalhado.

“Nossa cidade é uma grande família e uma grande torcida, e nos apoiamos dentro e fora do campo.

“Nashville SC tem sido um grande acréscimo à nossa cultura esportiva, e ingressar no grupo de proprietários foi uma oportunidade que eu não deixaria passar. Eu cresci como um Liverpool fã na Suécia, e depois de hoje estou feliz em adicionar um segundo conjunto de cores para torcer!”

Nashville SC chegaram aos playoffs da Audi MLS Cup todos os anos desde que ingressaram na liga em 2020 e também possuem o título de MVP da MLS Hany Mukhtar. Sua outra estrela é o zagueiro da seleção americana Walker Zimmermanduas vezes Defensor do Ano da MLS.

Fim-de-semana passado, Nashville venceu por 2 a 0 sobre Nova York FC na partida de abertura da temporada 2023-24.