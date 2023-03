Giannis realiza o melhor momento de estatística de todos os tempos, com Bucks vencendo Wizards

Tele Milwaukee Bucks (46-18) derrotou o Washington Wizards (30-34) noite de domingo na Capital One Arena e Giannis Antetokounmpo conseguiu um dos maiores momentos do bloco de estatísticas de todos os tempos para completar seu triplo-duplo na jogada final do jogo.

Antetokounmpo, 28, terminou a noite com 23 pontos, 10 rebotes, 13 assistências e três bloqueios em 36 minutos de ação.

Giannis fala sobre o único talento que Kareem Abdul-Jabbar não tinha

Ele precisou de mais uma bolsa nos segundos finais da vitória por 117-111 para registrar seu quarto triplo-duplo na temporada 2022-23. NBA temporada e fez o impensável.

O “aberração grega” perdeu uma bandeja de propósito para pegar seu próprio rebote na campainha final da disputa, completando seu triplo-duplo.

Alguns jogadores no banco de Milwaukee e os locutores da transmissão caíram na gargalhada com as travessuras de Antetokounmpo.

Pelo menos Giannis não fez isso sozinho

O final estranho do jogo lembrou aos fãs de quando Ricky Davis fez algo semelhante enquanto jogava pelo Cleveland Cavaliers contra o Utah Jazz por volta de 2000.

Davis, porém, errou a bandeja na própria cesta nos segundos finais do jogo, levando o técnico do Jazz a pedir um técnico.

Os oficiais o informaram que a jogada não era contra as regras, mas naquela época, pequenas coisas como essa não voavam. Até o treinador do Jazz disse que teria”derrubou ele no a--.”

Antetokounmpo vai se safar com o maior momento de bloco de estatísticas de todos os tempos, porque os jogadores não estão mais tão emocionalmente envolvidos no jogo.