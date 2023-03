Giants colocam Daniel Jones no clube de $ 40 milhões com extensão de 4 anos e $ 160 milhões, franquia marcada como Barkley

ADe acordo com a NFL Network, o Gigantes de Nova York garantiram seu quarterback da franquia, daniel jones, para um contrato de quatro anos e US$ 160 milhões. O acordo supostamente inclui $ 82 milhões totalmente garantidos, cobrindo os primeiros dois anos do contrato.

O salário anual médio de Jones de $ 40 milhões o coloca no sétimo zagueiro mais bem pago da NFL, enquanto seu salário garantido de $ 82 milhões é o oitavo mais alto da liga. O acordo também inclui US$ 35 milhões em incentivos.

O sucesso de Jones em campo na última temporada lhe rendeu esta extensão. Ele teve a menor taxa de interceptação da liga (1,1%) e alcançou recordes de carreira em porcentagem de conclusão (67,2%), jardas de passes (3.205), classificação de passadores (92,5), jardas corridas (708) e touchdowns corridos (sete).

Marca de franquia colocada na Barkley

O sucesso de Jones está intimamente ligado ao do running back. Saquon Barkleyque correu para 1.312 jardas e ganhou 1.650 jardas de scrimmage, terminando em sétimo na liga na última temporada.

Desde o gigantes conseguiram chegar a um acordo com Jones, eles colocaram a marca de franquia em Barkley, garantindo a ele $ 10,091 milhões em 2023. Os Giants têm até 17 de julho para fechar um acordo de longo prazo com o running back.

Os Giants agora estão procurando construir um forte elenco de apoio em torno de seus jogadores de franquia, apostando em Jones e Barkley para levá-los a um playoff mais profundo na próxima temporada.

Em uma declaração sobre seu novo contrato, Jones expressou sua gratidão e entusiasmo por continuar jogando pelos Giants, dizendo: “Estou grato pela oportunidade e pela fé que a organização demonstrou em mim. Estou animado para continuar trabalhando com meus companheiros de equipe e treinadores para construir algo especial aqui em Nova York.”