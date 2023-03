Gigi Hadid e Leo DiCaprio de volta? Supermodelo provoca rumores de romance em festa pré-Oscar

Ssupermodelo Gigi Hadid mais uma vez gerou rumores de um romance com a estrela de HollywoodLeonardo DiCaprio.

O jovem de 27 anos foi flagrado saindo de uma festa pré-Oscar parecendo chique em uma jaqueta de couro, calças pretas de cintura baixa, botins pretos e uma bolsa preta. Gigi também vestiu um top curto preto, que exibiu sua barriga tonificada.

Relatórios sugerem que Gigi e a Titânico ator foram vistos juntos fou a maior parte da noite no evento.

Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio estão reatando seu romance?

Eles tinham previamente vinculado em setembro do ano passado, mas o romance acabou logo depois. No entanto, uma fonte disse que os dois ficaram “juntos quase a noite inteira” na festa recente.

Leonardo, que é conhecido por namorar mulheres de 20 e poucos anos, está namorando uma modelo de 19 anos. Eden Polan. Mas uma fonte próxima ao ator negou os rumores. A vida amorosa do ator tem sido objeto de muito escrutínio, com o comediante Katherine Ryan criticando-o publicamente por namorar mulheres mais jovens.

Gigi, quem é a mãe da filha de um ano Khai Hadid Malik com ex Uma direção estrela Zayn Malikjá havia dito anteriormente que não tem energia para correr atrás DiCaprio. No entanto, os avistamentos recentes reacenderam os rumores de um romance entre os dois.