Gigi Hadid ‘responde’ ao encontro romântico de seu ex Zayn Malik com Selena Gomez

As manchetes de celebridades desta semana destacaram o suposto romance entre Selena Gomez e ex-estrela do One Direction Zayn Malik.

Fontes afirmam que as duas estrelas foram vistas juntas enquanto a suposta rivalidade do TikTok entre Gomez e Hadid continua.

Se os rumores forem verdadeiros, Zayn estará entrando em seu primeiro relacionamento público desde que terminou com Gigi Hadid em 2021, depois de estarem romanticamente ligados por cerca de seis anos, desde que foram vistos juntos em novembro de 2015.

Gigi e Selena Gomez não são de forma alguma melhores amigos, mas são conhecidos por desfrutar do mesmo conjunto de amigos em comum, o que acrescenta outra reviravolta a um possível relacionamento com Zayn.

A fofoca do romance começou quando a usuária do TikTok @klarissa.mpeg compartilhou algumas mensagens com uma amiga que disse a ela que eles haviam servido Zayn e Selena em um restaurante em Nova York.

Gigi aprova os encontros de Zayn

Em 24 de março, imagens de Selena e ZaynO encontro romântico de começou a circular nas redes sociais. Aparentemente Gigi não tem problema com isso.

Uma fonte revelou ao US Weekly que Gigi Hadad não tem nenhum problema com o relacionamento, pelo contrário, ficou feliz com o namoro do ex, desde que a filha deles, Khai, continue sendo a prioridade.

“Desde que ele esteja feliz e estável e continue a ser um bom pai para Khai, ela está bem com quem ele sai”, atestou a fonte.

Quanto a Gigia mesma fonte disse que seu relacionamento romântico com Zayn é coisa do passado, e que desde então ela seguiu em frente.

A modelo e personalidade da TV tem até sido ligada a Leonardo Di Caprio. Rumores sugeriram que os dois estavam se conhecendo em setembro, depois que foram vistos festejando juntos.