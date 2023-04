Gilbert Burns: A única coisa que Conor McGregor fará nos meio-médios é enriquecer o campeão

Como muitos lutadores do UFC, Gilbert Burns aprendeu que o que Conor McGregor quer, Conor McGregor geralmente consegue.

Um bom exemplo disso foi a passagem recentemente filmada de McGregor em O ultimo lutador, onde treinou ao lado do companheiro de equipe de Burns, Michael Chandler. A superestrela irlandesa solicitou especificamente que dois de seus parceiros de treinamento fossem adicionados ao elenco, o que veio às custas de outros dois atletas que já haviam sido escolhidos, incluindo outro companheiro de equipe de Burns, Loik Radzhabov.

Embora Radzhabov não tenha competido no reality show, ele foi contratado diretamente após aceitar uma oportunidade de competir no UFC 285 em cima da hora. Radzhabov acabou ganhando uma vitória por decisão difícil, mas Burns diz que mesmo isso foi pouco agridoce dadas as circunstâncias.

“A coisa mais louca que as pessoas não sabem é que temos um cara no nosso time, Esteban [Ribovics]ele estava lutando no card de Jon Jones [at UFC 285] e ele pegou um adversário que desistiu e ele pegou o Loik como adversário”, revelou Burns em entrevista ao MMA Fighting. “Então, temos nossos caras lutando entre si nessa luta.

“O Loik lutou contra o nosso, eles são parceiros de treino e têm que lutar entre si no UFC.”

Apesar de sua raiva inicial sobre as seleções de McGregor tirando Radzhabov do programa, Burns entende por que essas exigências foram atendidas como condição para que o ex-campeão de duas divisões do UFC aceitasse o cargo de técnico.

Ainda assim, Burns gostaria que tivesse sido tratado melhor, em vez de Radzhabov ser retirado assim que as filmagens começaram.

“Eu entendo – sempre que você é Conor McGregor no UFC, você pode fazer coisas diferentes”, disse Burns. “Entendo. Eu só acho que se eu estou fazendo O ultimo lutador show e eu tenho dois ou três caras que eu quero colocar, eu deixaria Dana [White] sabia antes e eu colocaria esses caras lá e ficaria em quarentena como todo mundo e faria tudo como todo mundo. Como se eu precisasse desses três caras lá dentro, mas você não vai chegar no dia [filming begins] e faça isso. Por isso fiquei bravo.

“É o que é. Estou feliz que Loik está no UFC. Infelizmente, a primeira luta foi contra o nosso próprio Estaban, mas sim, é bom que pelo menos ele esteja no UFC.”

Com produção em O ultimo lutador já embrulhado, McGregor agora começa a preparação para seu eventual confronto contra Chandler, que deve ocorrer em 170 libras.

Se isso acontecer, McGregor competirá no meio-médio pela quarta vez em sua carreira no UFC, depois de vencer Donald Cerrone e Nate Diaz na categoria. Embora tenha passado a maior parte de sua carreira no UFC no peso leve ou pena, McGregor disse recentemente ao MMA Fighting que gostaria de tentar o ouro nos meio-médios se ultrapassar Chandler ainda este ano.

Burns pode zombar dessa sugestão, se não fosse pelo potencial de ganhar um grande prêmio contra o maior empate do UFC sem enfrentar quase o mesmo risco que outros meio-médios.

“A única coisa que ele pode fazer aos 170 é enriquecer o campeão”, disse Burns. “Espero que seja eu, mas se for o Leon [Edwards]se for Colby [Covington]seja lá quem for, vai ganhar muito dinheiro, mas não acho que vai ser uma luta dura.

“Em qualquer momento [McGregor] está comprometido com o treino, sem uísque, sem loucuras, se prenderem ele e esse cara ficar focado no treino, ele é muito perigoso. Mas não acho que seja esse o caso. Mas isso é em 155. Em 170, é um jogo totalmente diferente. Somos todos como 190 [pounds]magro, malvado, lutando contra os melhores caras do mundo, e esse cara acha que vai pular do iate e me vencer, venceu um dos 5 primeiros [fighters]? Garantido, de jeito nenhum ele está fazendo isso.

De sua parte, Burns dá as boas-vindas a McGregor para se testar contra os melhores meio-médios do mundo, embora não ache que o franco irlandês vá gostar muito dos resultados.

“Ele deveria tentar”, disse Burns sobre McGregor. “Ele pode tentar, mas garanto que quem estiver entre os 5 primeiros vai finalizá-lo em três rounds. Ele acabou.

No que diz respeito à luta entre McGregor e Chandler, Burns é honesto o suficiente para admitir que a luta provavelmente será disputada entre dois lutadores que têm um poder de finalização inacreditável. H está torcendo para que Chandler faça o trabalho, mas ele está bem ciente dos perigos que McGregor representa.

“Acho que vai ser uma luta de primeiro round”, previu Burns. “Não precisa ser cinco rounds. Vai ser apenas um round nessa luta. Conor costumava ser muito bom. Não sabemos onde ele está agora. Há muito tempo, ele não compete. Ele perdeu suas últimas lutas. Não sei. Chandler, por outro lado, teve algumas guerras. Ele está em guerra com esses caras no UFC.

“Acho que vai ser uma luta de primeiro round – quem bater primeiro, é isso. Boa noite para o outro cara. Espero que Chandler vença, mas Conor também tem uma grande chance. É uma luta louca. Mas Chandler no começo com aquela força, com a explosão, com a velocidade, super rápido dentro e fora, acho que Chandler pode nocauteá-lo. Veremos. Primeiro round, não veremos um segundo round nessa luta.”