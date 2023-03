Gisele Bündchen compartilha sua rotina de exercícios com mensagem positiva

Gisele Bündchen continua a dar um gostinho da sua vida após o divórcio de Tom Brady e esta quarta-feira partilhou uma imagem a fazer exercício, com uma mensagem positiva e a importância de uma vida saudável.

Na imagem postada no Instagram da modelo brasileira, ela aparece fazendo uma pose de ioga em um tatame, com um lindo mar azul turquesa ao fundo.

Gisele parece muito focada em sua pose enquanto veste uma roupa de treino cinza de duas peças, leggings e uma regata.

A mensagem de positividade de Gisele

A top brasileira acompanhou sua imagem com uma mensagem destacando a importância de um estilo de vida saudável e também cheio de positividade quando a vida fica difícil, lembrando que o sol nasce todos os dias.

“Ser saudável é mais do que uma dieta limpa e exercícios. É sobre nossas atitudes, emoções, crenças, pensamentos e ações”, escreveu ela.

“Quando a vida ficar desafiadora, lembre-se sempre que o sol nasce todos os dias trazendo uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazer melhor.

“Pode ficar intenso lá fora e podemos nos distrair facilmente com o barulho. A consciência é a chave. Que energia você está alimentando?

“Lembre-se, somos os co-criadores de nossa própria realidade, o que acreditamos, criamos!”

Gisele cria estratégia brilhante para lidar com insultos de fãs de Tom Brady

A filosofia de vida da ex-Angel da Victoria’s Secret traz muitas lições para as mulheres que fracassaram em seus casamentos, e como prova leia o que ela escreveu sobre os ataques dos fãs da Super Bowl vencedor com o New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers.

“As pessoas dirão coisas para você e sobre você, mas tente não deixar que as palavras delas o afetem”, escreveu Bündchen em suas memórias.

“As palavras das outras pessoas não têm quase nada a ver com você e quase tudo a ver com elas. Em vez disso, pergunte-se: o que eu realmente quero e por quê? Seja o mais claro possível sobre suas intenções.”

