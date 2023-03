Gisele Bundchen uma vez ‘intimidou’ uma das ex-namoradas modelo de Tiger Woods

Tiger Woods recentemente terminou com a namorada Eric Hermans e agora todos os olhos estão voltados para suas ex-namoradas, uma das quais uma vez afirmou que se sentiu “intimidada” por Gisele Bündchen.

Bundchen, 42, terminou seu casamento de longa data com NFL lenda Tom Brady no início deste ano, então ela sabe um pouco sobre o que Woods está passando.

Vídeo sexy de pole dance de Gisele Bündchen deixa a internet louca

Piloto e modelo americano de esqui alpino, Lindsey Vonnnamorou Woods depois que ele se divorciou Elin Nordegren em 2010.

Vonn, 38, conversou com Revista Elle em 2014 e contou como foi conhecer Bündchen, com quem estava gravando uma série de comerciais para Under Armour.

“eu estava tão intimidado. Eu disse a ela: ‘Eu realmente não quero ficar ao seu lado. Você é muito bonita. Você pode ficar parado aí'”, disse Vonn.

Gisele Bündchen, a próxima namorada de Tiger Woods?

Woods, 47, tem uma certa reputação de trocar namoradas, tanto que os curiosos estão prevendo sua próxima conquista.

Bundchen surpreendentemente lidera a lista com chances de +2500 à frente de Kim Kardashian (+3500) e Shakira (+5000).

Vonn e Bundchen têm muito em comum, então ela se encaixa no perfil de mulheres com quem Woods normalmente sai.

“Gisele é muito legal, tão pé no chão. Ela é modelo, mas também tem filhos e malha. Ela é uma pessoa obstinada”, disse Vonn.