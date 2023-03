GloRilla, Finesse2tymes Show Stampede Família da vítima planeja processar rappers

GloRilla dar Finesse2tymes parecem destinados a uma batalha legal sobre aquela trágica debandada em seu show em Nova York – a família de uma das três pessoas que morreram diz que eles estão entrando com um advogado.

1 morto e vários feridos após debandada no show do GloRilla em Rochester, Nova York, EUA. pic.twitter.com/55guETZcbF

conhaque Miller foi pisoteada até a morte no caos que se seguiu ao malfadado show dos rappers em Rochester no início deste mês… e sua irmã, michellenos diz que a família planeja processar Glo e Finesse2tymes, além dos promotores e do Main Street Armory.