GM do Bengals sobre os rumores comerciais de Tee Higgins: ‘Eles querem um receptor, encontre o seu’

Aé o Combinação de olheiros da NFL começa, todo NFL a mídia está procurando o próximo enredo e a maioria dos que surgem durante esta parte da temporada estão relacionados a contratos, com times às vezes mudando de jogadores que devem ser prorrogados.

wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higginsestá se aproximando desse ponto ao entrar em seu quarto e último ano de contrato de novato, mas a franquia não está pensando em trocá-lo, já que Duque Tobin deixou claro em Indianápolis, acrescentando que não está no negócio de melhorar outras equipes.

Estou no negócio de melhorar o Cincinnati Bengals e, portanto, trocar Tee Higgins não está em minha mente”.

Ele então passou a dar um soco no outro NFL franquias procurando potencialmente prender uma das grandes armas ofensivas de sua equipe.

“Esse é o problema deles. Eles querem um receptor, vá encontrar o seu próprio. Na minha opinião, Tee Higgins é uma boa peça para o Cincinnati Bengals, então o material comercial é um pouco ridículo agora.”

RB Joe Mixon pode não estar com o Bengals na próxima temporada

Duke Tobin também foi questionado sobre o futuro do running back do Bengals, Joe Mixonmas o diretor de pessoal do jogador, Duke Tobin, não tinha tanta certeza quanto ele estava com Higgins que ele não será cortado ou negociado antes da estrela da temporada, não antes de mencionar que ele tem sido uma parte vital de sua equipe.

“Ele tem sido uma parte bem-sucedida de nossa equipe. Mais uma vez, não vou prever a entressafra porque não tenho as respostas. Nas palavras do grande Kevin Malone (do programa de TV The Office), ‘Não sei ‘”, expressou.