GM do Kansas City Chiefs confirma que está aberto a um reajuste do contrato de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes recentemente assinou um novo contrato por 10 anos e $ 450 milhões que sobe para $ 45 milhões por temporada no Kansas City Chiefs‘ teto salarial. Ele foi confirmado como o melhor zagueiro da liga, mas há muitos outros QBs que ganham mais do que ele agora. Ou, pelo menos, as pessoas gostam Lamar Jackson, Jalen Hurts, Justin Herbert e Joe Burrow em breve obterá extensões de negócios que colocarão Mahomes acima de todos eles. Seu contrato foi assinado em 2020 e muita coisa mudou desde aquele momento. Deshaun Watson causou isso em todas as equipes da NFL devido à sua extensão mais recente, que o colocou em todo o teto salarial da NFL em $ 54 milhões.

Mahomes deve conseguir um reajuste contratual em breve

Quando questionado sobre Mahomes‘ contrato, Chefes GM Brett Veach falou com jornalistas no NFL Scouting Combine na última terça-feira. Isto é o que ele disse: “Eu não sei. Por um lado, temos o contrato de Pat fechado. Por outro lado, certamente teremos que monitorar o restante desses negócios. Temos muitos anos com o contrato de Pat , então isso é algo que teremos que reajustar com o passar do tempo. Todas essas equipes são estruturalmente diferentes, como eles lidam com contratos como esse é diferente, os fluxos de caixa são diferentes. Portanto, será um período de tempo interessante. Tínhamos que ir através desse obstáculo lá. Agora Cincinnati e [the Chargers] tem que passar por isso aí. Eu sou como você, estou ansioso para ver como eles fazem seus negócios e vamos dar uma olhada em todos os aspectos de como eles fazem isso”.

Em 2023, os Chiefs já devem Mahomes um salário garantido de $ 40,45 milhões porque o número máximo de $ 49.293.381 é o mais alto ao longo da vida deste negócio. Este salário é garantido para ativar no terceiro dia da nova temporada. Veach se compromete a continuar monitorando o mercado de zagueiros durante a entressafra. Patrick Mahomes se tornou o segundo zagueiro na história da NFL a ganhar o prêmio MVP aos 27 anos ou menos, o primeiro a fazer isso foi Brett Favre. Ele também se tornou o primeiro zagueiro a vencer duas MVP do Super Bowl prêmios antes dos 30 anos. Ele merece reajuste contratual?