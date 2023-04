Gocil abriu novas vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos

A Gocil é uma empresa que trabalha no segmento de segurança e multisserviços no Brasil, sendo líder dentro do ramo. Neste momento, a corporação atende mais de 1 mil clientes ao redor do país, com unidades presentes em diversos estados, incluindo o Distrito Federal. Confira, a seguir, as oportunidades de emprego divulgadas recentemente na companhia.

Gocil divulga novas oportunidade de emprego no Brasil

A Gocil é uma empresa de segurança e multisserviços que opera em todo o território brasileiro. Fundada na década de 80, atualmente a corporação atende mais de mil clientes, com o suporte de uma equipe profissional formada por cerca de 20 mil colaboradores.

Os serviços prestados pela Gocil conseguem atender espaços variados do mercado, como instituições de saúde e de ensino, condomínios, indústrias, varejo, shoppings, centros de distribuição e grandes eventos.

Para potencializar o time corporativo de suas unidades, a empresa abriu um processo seletivo para preencher diversas vagas. Confira.

Vigilante Operador de Monitoramento – São Carlos / SP;







Supervisor de Segurança – Paraná;







Controlador de Acesso – São Paulo / SP;







Vigilante Intermitente – São Paulo / SP.

Além de oferecer salário compatível com o mercado para os funcionários, a Gocil também investe em outros benefícios, como vale transporte, vale refeição, assistência odontológica, assistência médica e cesta básica.

Como se candidatar

A Gocil divulga suas vagas de emprego através de ferramentas digitais, facilitando o acesso de todos os candidatos interessados.

Para melhorar ainda mais, a candidatura também pode ser feita por esses meios. Caso tenha interesse, basta acessar o site 123empregos e conferir o passo a passo.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.