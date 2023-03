GOL Linhas Aéreas abriu novos EMPREGOS pelo país

A GOL Linhas Aéreas, uma das maiores companhias aéreas do país, possui um time que revolucionou a avaliação no Brasil. Nesta data, a rede divulgou novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

GOL Linhas Aéreas abre oportunidades de empregos no país

A GOL Linhas Aéreas democratizou o acesso ao transporte aéreo no Brasil, sendo uma das principais companhias do país. A companhia é considerada uma das pioneiras no check-in por reconhecimento facial, sendo uma das revoluções propostas pela rede.

Com uma cultura e valores bem estruturados, os colaboradores atuam com simpatia, comprometimento e dedicação no dia a dia. Nesta data, a companhia aérea abre novas oportunidades de emprego no país. Confira, a seguir.

Adv. Tributário – São Paulo / SP;







Agente Comercial – Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e São Paulo;







Analista Administrativo – Brasília e São Paulo;







Analista Contábil de Controladoria – São Paulo / SP e Remoto;







Analista de Inteligência Comercial – São Paulo / SP e Remoto;







Analista de Negócios de TI – São Paulo / SP e Remoto;







Aux. Técnico de Manutenção – São Paulo e Rio de Janeiro;







Banco de Talentos – São Paulo / SP;







Especialista em Inovação – São Paulo / SP;







Gerente de Planejamento e Manutenção de Motores – São Paulo / SP;







Sup. de Manutenção – Trabalho Remoto;







Téc. de Manutenção de Aeronave – Foz do Iguaçu e São Luís.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: LG Electronics abre NOVAS vagas de emprego no Amazonas

Como se candidatar

A GOL Linhas Aéreas, uma das maiores companhias aéreas do país, democratizou o acesso ao transporte aéreo no Brasil.

Nesta data, a rede divulgou novas vagas para diferentes áreas e regiões. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.