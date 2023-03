Goldie Hawn enfrenta Harvey Weinstein: “Você não mexe comigo”, diz que ele minou ela e Madonna

Goldie Hawn, a icônica atriz de Hollywood, recentemente se manifestou contra Harvey Weinstein, o ex-produtor de cinema que atualmente cumpre uma sentença de 23 anos de prisão em Nova York por estupro e agressão sexual. Em entrevista com VariedadeHawn afirmou que Weinstein a tirou de um papel no cinema no final dos anos 1980.

Hawn explicou que ela e madona foram originalmente definidos para estrelar uma adaptação para a tela de “Chicago” produzido por Weinstein, com Hawn interpretando Velma Kelly e Madonna interpretando Roxie Hart.

No entanto, antes do início da produção, Weinstein encomendou um novo roteiro no qual Velma tinha 23 anos, efetivamente envelhecendo Hawn para fora do papel.

“Ele basicamente prejudicou a mim e a Madonna”, disse. Hawn disse. “Eu disse: ‘Não brinque comigo. Porque eu sei exatamente o que você está fazendo. Fizemos um acordo.'” Embora Weinstein nunca tenha aceitado Hawn no papel, ele pagou a ela um salário porque ela tinha assinou contrato para estrelar o projeto.

“Você enfrenta um valentão. E, às vezes, você vence”, declarou Hawn. “Eu disse a ele depois: ‘Sabe qual é a melhor parte de você me pagar? Não o dinheiro. Você restaurou minha fé na dignidade e na ética.’ Mal sabia eu…”

Goldie diz que Weinstein está pagando seu carma

Apesar de seu tom casual, hawnOs comentários de John lançam luz sobre as práticas abusivas e manipuladoras que existem em Hollywood há décadas, principalmente nas mãos de homens poderosos como weinstein.

“Ele finalmente está vivendo seu carma”, disse Hawn à Variety, referindo-se à queda de Weinstein após várias alegações de assédio sexual e agressão por mulheres na indústria cinematográfica. “Não estou triste. É apenas um fato da vida e seguimos em frente.”

A experiência de Hawn serve como um lembrete de que as mulheres há muito são vítimas de sexismo e maus-tratos em Hollywood, e que a indústria ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de igualdade e respeito. Como afirmou Hawn, “Você enfrenta um valentão. E, às vezes, você vence.”