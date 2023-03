Goleiro peruano é solto após briga com a polícia espanhola

PO goleiro do eru, Pedro Gallese, foi libertado sem acusações após uma briga com policiais espanhóis em frente ao hotel em Madri, onde a seleção está hospedada, informou o Ministério das Relações Exteriores do Peru na terça-feira.

Gallese, que joga na Major League Soccer pelo Orlando City, foi levado a uma delegacia para interrogatório depois que uma briga começou entre policiais e jogadores que assistiam torcedores peruanos cantando do lado de fora do hotel na noite de segunda-feira.

O Peru enfrentará o Marrocos em um amistoso no Estádio Metropolitano na terça-feira.

A chancelaria peruana pediu “um esclarecimento imediato” sobre o ocorrido por parte das autoridades espanholas. A federação peruana de futebol se solidarizou com seus jogadores e disse respeitar e colaborar com as autoridades. Pediu aos seus torcedores de Madri que se abstivessem de qualquer ação violenta.

A funcionária do governo de Madri, Mercedes Gonzlez, disse na terça-feira que haverá uma investigação para descobrir se a força excessiva foi usada pelos policiais, mas ela disse que eles agiram para garantir a segurança de todos. Ela disse que Gallese foi levado para a delegacia porque agrediu um policial.

Gonzlez disse que os jogadores foram aconselhados a ter cuidado e não interagir com os torcedores para manter a segurança dos hóspedes do hotel e de outras pessoas. Ela disse que cerca de 300 torcedores estavam do lado de fora do hotel usado pela seleção peruana na capital espanhola.

Imagens nas redes sociais mostraram jogadores do Peru do lado de fora do hotel assistindo seus torcedores cantarem quando um dos jogadores foi empurrado por um oficial. O jogador afastou o policial e uma pequena briga começou com outros jogadores e funcionários do Peru se envolvendo com outros policiais.

A altercação durou alguns momentos enquanto a multidão continuava cantando.

Na segunda-feira, um funcionário de um hotel espanhol foi detido pela polícia local por supostamente insultar racialmente a seleção marroquina em postagens nas redes sociais. Esperava-se que ele fosse formalmente acusado de um crime de ódio, disse Gonzlez.

Vários jogadores foram submetidos a insultos racistas em partidas da liga espanhola nesta temporada, principalmente o atacante do Real Madrid, Vincius Jr. A liga apresentou oito queixas formais às autoridades por causa de insultos contra o jogador brasileiro, que é negro.