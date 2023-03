Golf Hall of Fame 2024: Harrington e outros fundadores da LPGA incluídos

Ttricampeão principal Padraig Harrington da Irlanda, o falecido Tom Weiskopf e os fundadores restantes do LPGA Tour estavam entre os eleitos na quarta-feira para o World Golf Hall of Fame.

A indução será em 10 de junho, 2024, a segunda-feira antes do US Open em Pinehurst, Carolina do Norte. Os seis indicados – os fundadores do LPGA foram votados como um – é a maior classe desde que seis foram empossados ​​em 2008.

Outros a serem eleitos por um painel de 20 membros de líderes de golfe, mídia e quatro membros do Hall of Fame foram Sandra Palmer, cujas 19 vitórias na carreira no LPGA Tour incluíram dois majors; a tricampeã principal Beverly Hanson; e o ex-campeão do US Open, Johnny Farrell.

Harrington e Palmer são os únicos dois jogadores vivos que foram eleito.

Entre os finalistas que não obtiveram 75% dos votos estavam o treinador de swing Butch Harmon e Dottie Pepper, duas vezes campeã principal do LPGA e analista de golfe de longa data.

Harrington, finalista na eleição anterior para o Hall da Fama, conquistou seu primeiro torneio importante ao vencer o British Open em Carnoustie em um playoff sobre Sergio Garcia. No ano seguinte, ele venceu o Open em Royal Birkdale e depois somou o Campeonato PGA em Oakland Hills.

“É um tanto humilhante. Nesta fase da minha vida, isso me dá alguma validação para o que fiz no golfe”, disse Harrington. “Esta é uma satisfação profunda e estou muito orgulhoso de ser incluído entre os jogadores antes de mim. Ver seu nome ao lado dos nomes que admirei quando menino e jovem jogador de golfe é muito bom.”

Weiskopf, que morreu em agosto passado de câncer pancreático, venceu 16 vezes o PGA Tour e conquistou seu único major no Royal Troon em o Aberto Britânico. Suas contribuições se estenderam à arquitetura do golfe e comentários sinceros e infalivelmente precisos na televisão. Seu trabalho de design ficou conhecido pelos par 4s curtos, entre os buracos mais emocionantes e divertidos.

Palmer passou sete anos antes de vencer seu primeiro evento LPGA em 1971, e então ela ganhou com uma regularidade alarmante. Seu primeiro major foi o US Open de 1975 .

“Estou emocionado e muito grato”, palmer disse. “Eu simplesmente não pude acreditar quando recebi a ligação, esta é a sexta vez que sou indicada. Que grupo incrível de mulheres com quem joguei ao longo dos anos. Definitivamente vou tomar um pouco de champanhe. É um dos aqueles momentos em que você se senta e toda a sua carreira vem antes de você.”

Hanson era conhecida não apenas pelo que ganhou, mas por quem venceu. O nativo de Dakota do Norte venceu 17 vezes no LPGA Tour e três majores. Ela venceu seu primeiro evento como profissional ao derrotar Babe Zaharias e venceu dois de seus torneios principais ao vencer Louise Suggs.

Seis dos 13 fundadores da Turnê LPGA anteriormente foram introduzidos. As outras sete foram indicadas para a votação como um grupo, mulheres que promoveram o esporte, montaram o campo de golfe, atuaram como oficiais de regras e até preencheram os contracheques. Foi fundada em 1950 e se tornou a liga esportiva feminina mais bem-sucedida do mundo, oferecendo alguns $ 100 milhões em prêmios em dinheiro sem nunca obter ajuda externa de outras ligas de golfe.

Farrell anteriormente era membro do PGA Hall of Fame antes de se mudar para a Flórida com o nome de World Golf Hall of Fame. Vencedor de 22 vezes, ele ficou famoso por sua vitória de um tiro em um playoff de 36 buracos contra Bobby Jones no Aberto dos Estados Unidos de 1928. Ele passou a segunda metade de sua vida como profissional de clube em Quaker Ridge e Baltusrol.