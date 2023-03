Google Doodle celebra o Dia Internacional da Mulher 2023 com animação em homenagem às mulheres

Todos os anos, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher é comemorado em todo o mundo, enquanto o Mês da História da Mulher é comemorado durante o mês de março. A celebração deste ano coincide com o festival hindu de Holi. O Doodle do Google de hoje está marcando a ocasião com uma animação que mostra as várias maneiras pelas quais as mulheres se apoiam.

O dia é dedicado a reconhecer as contribuições das mulheres para a sociedade, suas conquistas culturais, políticas e socioeconômicas, e defender a igualdade de gênero, remuneração igualitária e o fim da discriminação contra as mulheres. É também um apelo a um mundo mais diverso, equitativo e inclusivo, onde as diferenças sejam celebradas.

O Google Doodle para o Dia Internacional da Mulher apresenta vinhetas dentro de cada letra da palavra “Google”, representando as várias maneiras pelas quais as mulheres se apoiam. A animação destaca mulheres em posições de influência que defendem o progresso em questões centrais para a vida das mulheres em todos os lugares. Também retrata mulheres que se reúnem para explorar, aprender e lutar por seus direitos, mulheres que são cuidadoras primárias de pessoas de todas as esferas da vida e mulheres que são sistemas de apoio essenciais umas para as outras na maternidade.

Ao clicar no Doodle, confetes roxos caem na tela, e as mulheres levantam bandeiras roxas usando pulseiras no mesmo tom. As sufragistas usavam roxo em 1908, simbolizando a luta pelo direito de voto das mulheres.

O site do Dia Internacional da Mulher declarou “Abraçar a equidade” como o tema do Dia Internacional da Mulher de 2023. O tema visa aumentar a conscientização sobre a diferença entre equidade e igualdade e a importância da equidade de gênero. O foco na equidade de gênero precisa fazer parte do DNA de todas as sociedades, e o objetivo da campanha é fazer o mundo falar sobre “Por que oportunidades iguais não são suficientes”.

