Google e Amazon lançam programas de aceleração de startups para mulheres fundadoras da Índia

O gigante da tecnologia Google anunciou que 20 mulheres fundadoras se formaram na primeira coorte de seu ‘Google For Startups Accelerator – India Women Founders’. Lançado em 2022, o programa de 3 meses inclui currículo e oportunidades de engajamento para mulheres empreendedoras e oferece a elas acesso a redes, acesso a capital, orientação e assim por diante.

O Google compartilhou que não apenas as mulheres fundadoras em seu primeiro grupo estabeleceram colaborações entre si, mas também se tornaram clientes umas das outras. “Além do impacto da orientação e de insumos acionáveis ​​em tecnologia, produto, UX e áreas de crescimento, a coorte inaugural aponta para o verdadeiro potencial e poder de uma comunidade motivada e motivada de pares que experimentam desafios compartilhados”, disse Paul Ravindranath, gerente de programa da Google for Startups Accelerator Índia.

Ele acrescentou: “É essencial que as mulheres – que atualmente representam menos de 18 por cento dos líderes e fundadores de startups do país – tenham uma oportunidade igualitária de alavancar o digital para alcançar suas ambições e contribuir para as aspirações da Índia de um mundo verdadeiramente digital. economia empoderada”.

Em dezembro passado, durante a visita do CEO da Alphabet, Sundar Pichai, à Índia, o Google anunciou um fundo de US$ 75 milhões para investimentos em start-ups lideradas por mulheres. Isso está no topo de seu programa de aceleração.

Srishty Jain, fundador e CEO da CoLSarp, compartilhou: “Participar do programa Google for Startups Accelerator foi um ponto de inflexão na jornada da CoLSarp. Em primeiro lugar, nossa visão mudou. Começamos a pensar além da Índia e sobre como atender aos cidadãos globais. Também nos deu uma abordagem de pensamento estruturado para lançamentos de produtos, expansão, marketing digital, o que nos ajudou imensamente.”

Novo acelerador da AWS

Outra gigante da tecnologia do Vale do Silício, a Amazon, fez parceria com o fundo de capital de risco Lightspeed para lançar seu acelerador em estágio inicial ‘AccelerateHer 2023’ com o objetivo de nutrir, crescer e dimensionar negócios liderados por mulheres. O programa oferecerá a 20 start-ups lideradas por mulheres acesso a oportunidades de orientação e captação de recursos de líderes de vários setores.

As fundadoras selecionadas também receberão recursos, benefícios e serviços de nuvem com curadoria da AWS para startups em estágio inicial na Índia e as conectarão a uma comunidade ativa de outras mulheres empresárias. O programa será concluído com um Demo Day, no qual o grupo selecionado apresentará seus produtos e serviços a um painel de investidores líderes do setor.

Amitabh Nagpal, chefe do ecossistema de startups da AWS Índia, disse: “AccelerateHer é uma chamada oportuna para a construção de um futuro em que a comunidade empreendedora de tecnologia seja diversa, inclusiva e acessível a todos. Ele defende a visão do governo da Startup India, que promove o desenvolvimento sustentável de mulheres empresárias para um crescimento equilibrado no país.”

O AccelerateHer será um programa independente do setor, aberto a startups fundadas na Índia nos últimos cinco anos. Essas empresas devem ter pelo menos uma mulher fundadora ou cofundadora e um produto viável mínimo ou solução lançada. Start-ups com bootstrap ou aquelas que levantaram menos de US$ 3 milhões podem se inscrever.

Rahul Taneja, sócio da Lightspeed, acrescentou: “O programa AccelerateHer, em colaboração com a AWS, está alinhado com nossos valores fundamentais e reflete nosso compromisso de nivelar o campo de jogo para mulheres empreendedoras. Acreditamos apaixonadamente que criar acesso, capacitar comunidades e compartilhar conhecimento são elementos importantes com os quais o AccelerateHer permitirá que nossas fundadoras construam empresas duradouras.”