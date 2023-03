Google I/O 2023 a ser realizado em 10 de maio; Bard e mais anúncios relacionados à IA são esperados

Sundar Pichai, CEO do Google, anunciou que a conferência Google I/O deste ano acontecerá em 10 de maio no Shoreline Amphitheatre, localizado do outro lado da rua da sede do Google em Mountain View, Califórnia.

Isso marca a primeira participação presencial na conferência em quatro anos, mas o evento ainda será transmitido ao vivo para aqueles que não puderem comparecer.

Os participantes e espectadores online podem esperar ver detalhes interessantes sobre o Android 14 Beta, já que o primeiro Developer Preview já foi lançado.

Além disso, pode haver notícias interessantes sobre o dobrável e tablet Pixel há muito rumores, bem como uma nova edição do Pixel Buds Pro que foi apresentada durante a conferência I/O do ano passado.

Este ano, espera-se que chatbots e inteligência artificial (IA) sejam os principais pontos de discussão no Google I/O 2023. O Google pode até lançar oficialmente o Bard, o projeto projetado para competir com a tecnologia ChatGPT da OpenAI para um conjunto mais amplo de usuários. No entanto, há muito em jogo para o Google este ano, pois a empresa precisa demonstrar que não será superada por seus concorrentes no espaço de chatbot e IA.

Dada a recente controvérsia em torno da divulgação de informações incorretas por Bard sobre o Telescópio Espacial James Webb, o Google precisa mostrar que pode fornecer soluções de IA precisas e confiáveis. Por esse motivo, é provável que a empresa se concentre fortemente em apresentar seus últimos avanços e inovações em IA na conferência.

