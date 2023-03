Google promoverá menos funcionários para cargos seniores este ano: relatório

O Google informou a seus funcionários que haverá menos promoções para cargos mais altos este ano em comparação com os anos anteriores. De acordo com um e-mail visualizado pela CNBC, o processo de promoção será liderado pelo gerente e semelhante ao processo do ano passado, mas devido a um ritmo mais lento de contratação, haverá menos promoções para L6 e acima, que é a primeira camada de pessoal considerada Senior.

Essa mudança ocorre no momento em que o Google implementa seu novo sistema de avaliação de desempenho, Google Reviews and Development (GRAD), que visa garantir que o número de Googlers em cargos seniores e de liderança cresça proporcionalmente ao crescimento da empresa.

As mudanças na política de promoção do Google surgem em meio a preocupações sobre a expansão da gerência intermediária da empresa e sua capacidade de enviar produtos com eficiência. Para resolver isso, o Google realizou uma pesquisa interna no ano passado, que destacou a necessidade de simplificar o gerenciamento intermediário.

O e-mail para os funcionários afirmava que os trabalhadores em cargos técnicos que desejam ser promovidos podem se autoindicar entre 6 e 8 de março. No entanto, a decisão final caberá ao gestor, que indicará os colaboradores que acredita estarem aptos para uma promoção. O e-mail também mencionou que a promoção de menos pessoas para cargos seniores é necessária para garantir que o número de funcionários em cargos seniores e de liderança cresça proporcionalmente ao crescimento da empresa.

A empresa também está cortando custos à medida que o crescimento desacelera e as preocupações com a recessão persistem. O Google anunciou em janeiro que cortará 12.000 empregos, o que equivale a cerca de 6% de sua força de trabalho.

“Decidimos reduzir nossa força de trabalho em aproximadamente 12.000 funções. Já enviamos um e-mail separado para os funcionários afetados nos EUA. Em outros países, esse processo levará mais tempo devido às leis e práticas locais”, CEO Sundar Pichai disse em um comunicado.

