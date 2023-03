Google Tradutor agora permite converter texto de imagens na web

O Google Translate agora pode converter texto de imagens em sua plataforma web, usando a mesma tecnologia da ferramenta AR Translate para o Google Lens. Ao visitar o site do Google Tradutor, você notará uma linha de guias localizadas próximo ao topo da página. Se você já usou a ferramenta anteriormente, poderá observar uma nova adição ao grupo de guias, a saber, a guia Imagens.

A guia Imagens na parte superior do site do Google Tradutor permite que os usuários carreguem uma foto ou captura de tela de seu computador e, na maioria dos casos, uma tradução perfeita aparece.

Os usuários podem copiar o texto, baixar a imagem traduzida ou limpá-la. A interface da web lista 113 idiomas de origem disponíveis (que podem ser detectados automaticamente) e 133 idiomas de destino.

A tecnologia é marcada como “Lens translate” e usa as mesmas redes adversárias generativas (GAN) que alimentam o AR Translate para o Google Lens. Embora o Google Lens seja capaz de traduzir imagens em dispositivos móveis há anos, a versão mais recente estreou no ano passado, usando a mesma tecnologia do Magic Eraser da empresa. A tecnologia substitui o texto original pela tradução, em vez de sobrepô-la.

Esse novo recurso será benéfico para usuários que precisam traduzir texto de imagens, como placas, menus ou documentos. Também pode ajudar estudantes e pesquisadores que precisam traduzir rapidamente textos de livros ou artigos.

Além da tradução, a ferramenta fornece uma comparação lado a lado se você clicar no botão “mostrar original”. Além disso, você pode baixar a imagem traduzida ou copiar o texto também.

O Google Lens já é capaz disso há algum tempo em dispositivos móveis e, agora, os usuários de navegadores da web também podem se beneficiar desse recurso.

