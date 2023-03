Governo BATE o martelo e deixa professores SURPREENDIDOS com aumento

Uma novidade recente do governo proporcionará valores maiores de remuneração para os professores. A ação teve em vista o valor do piso salarial antes definido para educadores. Não é à toa que um assunto bastante comentado atualmente é a definição dos pisos salariais para profissionais brasileiros de várias áreas. Entre tais profissionais, um aumento em destaque é o dos professores, considerando a desvalorização do setor.

Melhor dizendo, os professores exercem uma das funções primordiais para a existência e o convívio humano: ensinar. No entanto, a desvalorização dessa classe sempre foi um sério problema no que se trata de profissionais novatos, considerando também os problemas com o aumento da remuneração.

Aumento dos professores é muito importante para a valorização desses profissionais

Recentemente, houve o anúncio do governo sobre a proposta de aumento do piso salarial dos professores. Isso significa que a nova remuneração possibilitará um ganho mínimo maior para que é profissional da área. Logo, é importante conferir o quanto os instrutores poderão se beneficiar com o dinheiro no fim do mês.

Antes de tudo, é necessário entender a importância do reajuste em questão, considerando, como citamos, o que se fala sobre valorização de tais áreas profissionais. Primeiramente, para começo de conversa, vale mencionar que as desvalorizações de profissionais sempre se tornam assuntos bem pautados.

Pode-se dizer que todo profissional tem uma crucial importância na vivência de todos os indivíduos, tal como os enfermeiros. A classe recentemente teve também um considerável reajuste, acontecendo o mesmo com professores.

Assim, o piso salarial se torna de extrema relevância para o combate à desvalorização de profissionais. Uma vez que o piso objetiva estabelecer o valor mínimo oferecido para os profissionais, muito se considera a carga horária em que é atribuída para se realizar suas funções.

Para um melhor entendimento, quando o piso salarial fica estabelecido, quer dizer que os profissionais não poderão receber um valor menor do que o valor proposto. Dessa forma, a medida consegue que os professores tenham a base de apoio, fora a estabilidade que a remuneração propõe.

Qual é o reajuste proposto para os professores?

Considerando as informações apresentadas acerca da necessidade e a importância de estabelecer o piso para professores, tem-se um aumento proposto que é interessante. Segundo as informações divulgadas, o aumento é de 9,45%.

Mais especificamente, esse reajuste será ofertado para professores atuantes por meio do magistério. Quer dizer, o magistério é o condicionamento da pessoa para que ela se torne uma educadora, contando com um nível médio.

Dessa forma, considerando a proposta, o piso salarial do magistério é de R$ 4.420,55, tendo a carga horária de 40 horas semanais. Além do mais, o salário inicial dos professores que têm licenciatura plena terá alteração para R$ 4.651,00.

O reajuste em questão causará impacto positivo na vida dos profissionais do setor, ainda mais que já foi encaminhado para a Assembleia. Assim, será possível vigorar tal valor em questão, ou melhor, ofertá-lo, de fato, para tais classes de professores.

Ademais, é interessante dizer que a proposta do aumento foi feita pelo governador gaúcho, Eduardo Leite. Finalmente, o aumento se destinará somente o Rio Grande do Sul, considerando o governo local.