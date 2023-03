Governo de Alagoas e Undime reúnem em Penedo representantes de 24 municípios para planejamento de metas da educação

Secom PMP

Penedo recebe nesta segunda-feira, 27, representantes de secretarias municipais de Educação de 24 municípios das regiões Sul e Agreste de Alagoas para pactuação de metas do programa Escola 10.

O evento realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas (Undime-AL) acontece nas dependências da Faculdade Raimundo Marinho.

O Secretário Marcius Beltrão (Seduc) prestigiou a abertura dos trabalhos desenvolvidos ao longo do dia, com oficinas sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a edição 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Esse momento é muito importante para que a gente possa focar nos verdadeiros objetivos da educação para este ano e eu tenho plena convicção que iremos avançar muito mais, com qualidade de ensino e aprendizagem”, afirma o ex-prefeito de Penedo e atual gestor da Seduc.

O encontro realizado com apoio da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Penedo é o primeiro da programação e atende aos municípios de Arapiraca, Coité do Nóia , Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Taquarana, Limoeiro de Anadia, Craíbas , Traipu, Belém, Campo Grande, Olho D`Água Grande, Teotônio Vilela, Campo Alegre, Junqueiro, São Sebastião, Jequiá da Praia, Roteiro, Coruripe, São Brás, Porto Real do Colégio, Piaçabuçu , Feliz Deserto e Igreja Nova.