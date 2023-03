Governo exclui 1,4 milhão de famílias do Bolsa Família; veja se você está na lista

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, anunciou na última sexta-feira (3), que cerca de 1,4 milhão de cadastros irregulares foram retirados da folha de pagamento do Bolsa Família. Tais grupos familiares estavam recebendo o benefício de forma indevida.

Antes dessa revelação, o ministro informou que havia indícios de irregularidade em cerca de 2,5 milhões de inscrições. Sendo assim, o governo federal ainda pode excluir mais 1,1 milhão de famílias do programa social até dezembro deste ano. Veja se você pode estar nesta lista.

1,4 milhão de beneficiários irregulares foram excluídos do Bolsa Família

Neste mês de março, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, foram retiradas 1.479.915 famílias do programa social de transferência de renda. Com esses cortes, agora o Bolsa Família tem livre R$ 471 milhões para contemplar novos beneficiários.

Contudo, Dias destacou que a saída dos 1,4 milhão de contemplados não representa o número final de cadastros irregulares. “O número exato só sai com a conclusão [da revisão do cadastro]. Mas são muito fortes os indícios de que, no mínimo, mais 1 milhão não preenchem os requisitos”.

Quais as características das famílias que foram excluídas do Bolsa Família? Veja se você está na lista

Ainda de acordo com as informações da pasta:

Cerca de 1 milhão de cadastros foram excluídos por inconsistências nos requisitos do programa, como a renda per capita superior ao limite estabelecido;

Outras 393,5 mil famílias foram retiradas do Bolsa Família por não cumprirem com as regras referentes ao cadastro unipessoal;

Por fim, 4,1 mil saíram da iniciativa do governo de forma voluntária.

Como saber se vou receber o Bolsa Família em março?

Veja como fazer a consulta do benefício a seguir:

Pelo aplicativo

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Bolsa Família. Para isso, basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Caixa Tem também está disponível para este procedimento. Confira o passo a passo:

Instale o aplicativo do Auxílio Brasil em seu celular; Na sequência, faça o login inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha de acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;

Pelo site

Outra opção é fazer a consulta pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Veja como efetuar o procedimento abaixo:

Abra o site oficial da Caixa; Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”; Depois, selecione a opção de “Consulta por família”; Feito isto, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar; Então, clique em consultar.

Por telefone

Por fim, veja para onde ligar caso queira fazer a consulta por telefone:

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – Março

NIS final Data de pagamento 1 20 de março 2 21 de março 3 22 de março 4 23 de março 5 24 de março 6 27 de março 7 28 de março 8 29 de março 9 30 de março 0 31 de março