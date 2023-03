Governo inclui quase 700 MIL famílias no Bolsa Família em março

Milhares de brasileiros de baixa renda tiveram uma grande surpresa em março. Há poucos dias para o início do pagamento da parcela de março do Bolsa Família, a ansiedade entre os usuários só faz crescer. Aliás, esse sentimento deve ser ainda mais intenso para os quase 700 mil novos beneficiários, incluídos pelo governo federal neste mês.

Em resumo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, no início de março, que havia incluído 694.245 novos usuários na folha de pagamento do Bolsa Família. De acordo com dados oficiais, as regiões Sudeste e Nordeste se destacaram no mês, concentrando a maior parte dos novos beneficiários.

Confira abaixo a quantidade de pessoas incluídas no Bolsa Família em março em cada região brasileira:

Sudeste: 283.640 novos usuários;

283.640 novos usuários; Nordeste: 209.320 novos usuários;

209.320 novos usuários; Norte: 78.484 novos usuários;

78.484 novos usuários; Sul: 71.177 novos usuários;

71.177 novos usuários; Centro-Oeste: 51.624 novos usuários.

Embora o número de beneficiários inseridos no Bolsa Família tenha sido bastante expressivo, a quantidade de antigos usuários que perderam o benefício foi ainda maior em fevereiro.

Governo passa ‘pente fino’ em cadastros

Todos os meses, o governo federal realiza análises profundas nos dados dos usuários do Bolsa Família. Isso aconteceu durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Auxílio Brasil, e vem acontecendo de maneira ainda mais intensa agora no início do governo Lula.

Em suma, o governo passa um “pente fino” nas contas dos usuários do programa social para evitar fraudes e analisar inconsistências de informações. Dessa forma, o Executivo consegue aumentar as chances de o pagamento do Bolsa Família ser realizado apenas às pessoas que se enquadrarem nas regras do benefício social.

Como houve a inclusão de milhões de novos usuários no Auxílio Brasil nos últimos meses de 2022, o governo acreditava que muitos cadastros estavam irregulares. Aliás, a estimativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é que 1.479.916 famílias saiam do programa em março e deixem de receber o Bolsa Família.

Veja a quantidade de usuários que tiveram seus benefícios cancelados em março:

Sudeste: 591.376 novos usuários;

591.376 novos usuários; Nordeste: 506.368 novos usuários;

506.368 novos usuários; Norte: 131.858 novos usuários;

131.858 novos usuários; Sul: 155.651 novos usuários;

155.651 novos usuários; Centro-Oeste: 94.663 novos usuários.

Em suma, todas as regiões brasileiras apresentaram mais cancelamentos que inclusões de novos usuários do Bolsa Família em março. No Sudeste, no Nordeste e no Sul, a quantidade de cancelamentos superou em mais de duas vezes o número de usuários incluídos. No Norte e no Centro-Oeste, os cancelamentos também superaram significativamente as inclusões.

Investimento de R$ 1,34 bilhão em março

Em fevereiro, quando o governo federal pagou a última parcela do Bolsa Família, o valor médio do tíquete foi de R$ 606,91 no país. No entanto, o valor médio dos repasses do programa deverá chegar a R$ 669,93, por lar, em março. A saber, “a folha de pagamento deve totalizar aproximadamente R$ 14 bilhões”, segundo o governo.

Em síntese, o presidente Lula fez diversas promessas durante a campanha eleitoral em 2022, e uma delas consistia no pagamento adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

O valor adicional será limitado a duas crianças, ou seja, as famílias só receberão até R$ 300 extras, referentes a duas crianças. Dessa forma, o valor base do Bolsa Família, somado ao adicional de R$ 150 de duas crianças, será, no máximo, de R$ 900, e não mais de R$ 600.

“Ao todo, serão 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária que já recebem neste mês o adicional de R$ 150, totalizando um investimento federal de R$ 1,34 bilhão para o grupo”, informou o governo.

Calendário de pagamentos em março

Os pagamentos da parcela do Bolsa Família terão início na próxima semana, a partir do dia 20. Em suma, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 até o o.

A propósito, é o NIS que permite ao governo federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de março de 2023:

Beneficiários com o NIS de final 1: 20 de março;

Beneficiários com o NIS de final 2: 21 de março;

Beneficiários com o NIS de final 3: 22 de março;

Beneficiários com o NIS de final 4: 23 de março;

Beneficiários com o NIS de final 5: 24 de março;

Beneficiários com o NIS de final 6: 27 de março;

Beneficiários com o NIS de final 7: 28 de março;

Beneficiários com o NIS de final 8: 29 de março;

Beneficiários com o NIS de final 9: 30 de março;

Beneficiários com o NIS de final 0: 31 de março.