Governo MT autoriza concurso com 400 vagas para área da saúde

Após 20 anos sem concurso público na área da saúde, o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, autorizou a realização de um novo concurso para a Secretaria de Estado da Saúde.

Serão ofertadas 400 vagas para diferentes cargos dentro da pasta. O anúncio foi dado pela Secretaria de Comunicação do Estado, por meio de nota enviada a imprensa na tarde dessa terça-feira, 28 de fevereiro.

De acordo com o comunicado, a Secretaria de Saúde já está processo de contratação da banca que será responsável pelo certame, apesar de ainda não ter sido divulgado nenhum nome, nem possíveis datas para que o contrato entre as partes seja publicado.

O governo estadual também não informou quais os cargos serão contemplados, tampouco os salários e requisitos exigidos para as vagas.

Contudo, a expectativa da própria secretaria é que todos os trâmites sejam realizados o quanto antes para que o concurso aconteça ainda neste ano de 2023.

“Queremos agradecer ao governador por ter permitido que realizemos esse concurso e vamos reforçar o nosso time. Esse será o primeiro concurso realizado na saúde em 20 anos”, declarou o secretário de saúde, Gilberto Figueiredo.

O secretário afirmou ainda que desde 2019 já havia sido identificada a necessidade de realização de um concurso público para a pasta, no entanto, as dívidas deixadas pelas gestões anteriores atrapalharam e atrasaram esse processo.

No entanto, agora com os repasses em dia, o governo do estado voltou a ter capital suficiente para realizar novos investimentos na área, incluindo a realização de concurso público.

“Graças a Deus conseguimos superar os obstáculos e hoje temos condições de honrar com esse compromisso. Existe uma série de investimentos sendo feitos na área da saúde. Somente nesses hospitais são aplicados R$ 800 milhões. Não tem nenhum Estado do Brasil que esteja investindo tanto em infraestrutura de saúde como Mato Grosso”, destacou o secretário.

Há 20 anos sem concurso, MT sofre com déficit de servidores

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso está há 20 anos sem realizar novas contratações por meio de concurso público.

Essa lacuna deixada pelas últimas gestões contribui para o aumento significativo do déficit de servidores na pasta.

“Vamos sim fazer o concurso, mas para aqueles cargos necessários. Estamos preparando um trabalho de teste seletivo, conforme recomendou o Ministério Público, porque estamos ampliando muito as cirurgias eletivas e não temos gente para fazer isso. E o concurso pode demorar até um ano para finalizar, entre começar, publicar, seguir todas as fases e chamar todas as pessoas”, explicou o secretário ao enfatizar a necessidade de realização de processos seletivos para suprir a necessidade de pessoal.

Um exemplo de processo seletivo realizado pela pasta é o do Hospital Colíder. A Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso abriu inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior para atuar no Hospital.

Os salários vão de R$ 1.472,69 a R$ 9.371,70 mensais.

Ao todo, a Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso oferece 66 vagas para contratação imediata, distribuídas entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível fundamental

Nível médio/técnico

Auxiliar de Farmácia – 10 vagas;

Técnico em Laboratório – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem – 22 vagas;

Técnico de Imobilização Ortopédica – 3 vagas;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga.

Nível superior completo

Contador – 1 vaga;

Enfermeiro – 5 vagas;

Enfermeiro Auditor – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 10 vagas;

Médico – 4 vagas;

Médico do Trabalho – 1 vaga.

Os interessados em participar do processo seletivo do Hospital Regional Colíder – MT têm até o dia 3 de março de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da SEPLAG.

Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo para o Hospital Regional Colíder – MT contará com as seguintes etapas:

Análise de títulos ;

; Experiência profissional.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo Hospital Regional Colíder MT.