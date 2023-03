Governo não sabe quando programa será lançado

Uma série de problemas técnicos e organizacionais estão impedindo o programa Desenrola de sair do papel. Reportagem publicada pela agência de notícias Reuters apurou que membros do Governo Federal ainda não sabem quando devem lançar o projeto, que pretende ajudar as pessoas que possuem algum tipo de dívida.

Na última semana, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) esteve em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para falar sobre o tema. Na ocasião, Lula disse que aprova a criação do projeto da maneira como ele foi desenhado. Contudo, várias etapas ainda precisam ser concluídas para que as pessoas possam de fato negociar as suas dívidas.

De acordo com a reportagem da Reuters, um dos principais problemas é a questão técnica. O Governo decidiu que será preciso criar uma nova plataforma tecnológica, que vai abrigar o sistema do Desenrola. Até aqui, ainda não se sabe qual é a empresa que vai montar esta plataforma, muito menos quando ela vai ficar pronta.

A reportagem revela ainda que membros do Ministério da Fazenda ainda estão discutindo os últimos detalhes sobre o desenho do programa. Parte das arestas ainda estão presentes, e aliados do Palácio do Planalto admitem que alguns pontos do atual desenho do programa podem gerar grandes problemas em um futuro próximo.

Fontes do Ministério da Fazenda também admitiram para a agência que não será possível lançar o programa em um curto espaço de tempo. Eles avaliam que é melhor esperar mais e entregar algo melhor estruturado, do que lançar o projeto agora com vários pontos que ainda não estão claros nem mesmo para o Ministério.

Grupo de trabalho

Uma das opções que está na mesa da pasta econômica é a formação de um grupo de trabalho. A ideia é convocar representantes de bancos, credores e da sociedade civil para discutir os últimos pontos do programa antes do lançamento.

A criação deste grupo poderia servir para diminuir a desconfiança do setor financeiro diante do projeto. A avaliação de membros do Ministério da Fazenda é de que parte dos bancos não deve gostar da ideia do Ministro Fernando Haddad, e podem não aderir ao programa.

De todo modo, a criação e efetivação de um novo grupo de trabalho pode ser mais um indício de que o programa pode demorar para sair do papel. Também é um indicativo de que o desenho do projeto ainda não está pronto, como chegou a dizer o Ministro Fernando Haddad.

Desenrola dívidas

Neste caso, a demora para o lançamento do programa Desenrola pode ser visto como um grande problema para milhões de brasileiros. Quanto mais tempo se demora para negociar uma dívida, mais difícil tende a ser a negociação.

Nas contas do Ministro Fernando Haddad, mais de 100 milhões de pessoas deverão ser impactadas pelo programa social. Ele disse que o objetivo é ajudar sobretudo os cidadãos mais pobres que não estão conseguindo pagar as suas dívidas.

O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Hoje, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados.