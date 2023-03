Governo OFERECE até R$ 50 mil para ESTE grupo de brasileiros; saiba quem são

Várias pessoas sabem que a principal função do governo, seja federal, estadual ou municipal, é auxiliar a população quando esta mais precisa. Ou seja, aqueles que se encontram em situações com maior vulnerabilidade, podem contar com tal tipo de ajuda.

Sabendo disso, atualmente há uma linha de crédito especial que o governo criou pensando justamente nisso. Entenda, na matéria desta quarta-feira (01) do Notícias Concursos, como funcionará esse tipo de auxílio financeiro.

Como é o empréstimo especial do governo que concede valores que vão até R$ 50 mil?

Antes de tudo, é muito importante salientar que várias famílias estão passando por situações delicadas neste momento, devido às chuvas fortes e tempestades. Por causa dessa população que tanto necessita de dinheiro para reformar ou até buscar um novo lar, é que se criou o empréstimo de ordem especial que libera o valor de até R$ 50 mil por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

A intenção é que tal liberação para certo grupo de brasileiros de valores compondo o crédito especial, chegue até os trabalhadores que, infelizmente, veem passando por situações instáveis. A saber, o que difere essa linha de crédito das outras é que o pagamento pode ser feito em um prazo máximo de até 72 meses sem contar com nenhuma incidência de taxa de juros. Isso quer dizer que esses são empréstimos com juros zero, o que certamente faz toda a diferença para aqueles que estão tentando se recuperar do prejuízo.

Como funcionará o crédito emergencial no valor de, no máximo, R$ 50 mil?

As condições da nova forma de empréstimo especial foram divulgadas bem recentemente. Com isso, pode-se dizer que a proposta realmente é ajudar essa população que foi afetada, ou seja, não haverá nenhum lucro financeiro.

Por isso, assim é que funcionará essa nova linha do empréstimo especial:

Prazo para pagamento de, no máximo, 6 anos, isso quer dizer, 72 meses;

Como citado anteriormente, as taxas de juros serão zeradas;

A solicitação não é burocrática, sendo feita presencialmente, mas também através de um formulário online.

A saber, quem oferece esse benefício para os cidadãos brasileiros é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ademais, aqueles que estão aptos a solicitar essa linha de crédito especial no valor de, no máximo, R$ 50 mil, são:

Produtor rural e pescador afetado pelas tempestades ocorridas no litoral paulista;

Trabalhador das cidades que foram declaradas em estado de calamidade pública, ou seja, Guarujá,Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Ilhabela e São Sebastião.