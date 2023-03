Governo PRORROGA prazo para emissão da nova Carteira de Identidade

A nova carteira de identidade já está sendo emitida em várias regiões do país. No entanto, o Governo decidiu prorrogar o prazo para emissão da nova versão do documento. De acordo com o novo prazo, os Estados brasileiros terão até o dia 06 de novembro deste ano para adequarem seus sistemas ao novo formato do RG.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos passou a oferecer ajuda aos Estados para que o novo RG seja disponibilizado o mais rápido possível.

Segundo dados oficiais, atualmente são 11 Estados do país que já emitem o RG em seu novo modelo, sendo eles: Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além disso, cerca de 200 mil novas carteiras de identidade foram emitidas e mais de 175 mil já foram instalados em formato digital.

Mudanças da nova CIN

Dentre tantas mudanças, confira as principais:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

Como instalar o novo RG Digital no celular

Os cidadãos que emitiram o modelo físico também já podem instalar o RG Digital. De acordo com o Governo Federal, a ferramenta foi criada para facilitar o dia a dia dos brasileiros, que podem ir para qualquer lugar sem estar com o documento físico em mãos.

Para ter acesso a verão digital é bem simples, basta baixar o aplicativo no seu celular e depois fazer a validação por meio do QR Code.

Novo RG digital

Inicialmente, o cidadão deve verificar se o seu estado já está disponibilizando o documento físico e digital. A saber, cada unidade da federação é responsável por registrar os seus cidadãos. Portanto, confira abaixo a lista dos estados que permitem baixar o RG Digital:

Passo a passo de como instalar o RG Digital

Como já mencionado, a instalação do novo RG no celular é bem prática e rápida. Portanto, confira o passo a passo:

Baixe o app no link acima; Clique na opção adicional RG; Escaneie o QR Code no verso do documento impresso; Realize o reconhecimento facial; Crie uma senha para acessar o documento digital.