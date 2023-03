O GPA tem consciência que o ritmo do varejo é desafiador e intenso e todos os seus colaboradores trabalham satisfeitos e com diversas oportunidades de crescimento, bem como desenvolvimento profissional. Para dar continuidade a esse grande sucesso, a empresa abriu novas vagas de empregos pelo Brasil. Confira, a seguir.

GPA abriu novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

O GPA teve sua primeira unidade fundada com o intuito de preservar o futuro do varejo alimentar de forma transversal e com muita agilidade e dinamismo. Trata-se de uma empresa que cria e desenvolve soluções ativamente em toda a sua jornada.

O GPA conta com uma equipe de profissionais altamente motivados e empenhados em fazer a diferença no varejo alimentar e está em busca de novos pessoas para se tornar um colaborador. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Açouguei. – Brasil;







Gestor de Unidade – São Paulo;







Chefe de Setor (Exclusivo para mulheres) – Recife/PE;







Atendente de Filial – Santana da Parnaíba/SP;







Operador de Unidade – São Paulo;







Chefe de Operac. (Exclusivo para mulheres) – Rio de Janeiro;







Auxili. de Açougueiro – Brasil;







Coordenad. Prospectora (Exclusivo para mulheres) – Campinas/SP;







Auxili. de Padeiro – Brasil;







Especialist. em Vendas em Atacado – Brasil.

Como se candidatar

Aos participantes interessados em concorrer ao processo seletivo, basta acessar o 123 empregos. No site, estão disponíveis todas as orientações referente à candidatura e um link onde o candidato poderá cadastrar um currículo para o GPA analisar. Após isso, a empresa entrará em contato para agendar uma entrevista.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.