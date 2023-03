A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou o próximo grande passo na evolução da IA ​​com a introdução do GPT-4. Este novo modelo é considerado uma atualização em quase todos os aspectos. O OpenAI afirma que tem a capacidade de oferecer “desempenho de nível humano” e pode resolver problemas difíceis com maior precisão em comparação com seu antecessor, GPT-3.5, que alimenta o ChatGPT. Isso se deve ao seu conhecimento geral mais amplo e às habilidades de resolução de problemas.

Um dos principais recursos do GPT-4 é sua capacidade de aceitar imagens como entradas e gerar legendas, classificações e análises. Os usuários podem compartilhar imagens com GPT-4 e receber respostas de acordo com o visual. Além disso, o GPT-4 pode lidar com textos muito mais longos em comparação com seu antecessor, com a capacidade de usar e analisar mais de 25.000 palavras de texto.

Espera-se que os novos recursos do GPT-4 revolucionem o setor de IA conversacional e melhorem a experiência do usuário. No entanto, para verificar o tamanho de uma atualização, tentamos lançar a versão padrão do ChatGPT com Bing AI Chat, que está usando GPT-4. No entanto, vale ressaltar que a Microsoft personalizou o bate-papo do Bing AI para o mecanismo de busca.

Bing AI Chat vs ChatGPT

O Bing AI Chat foi projetado principalmente para fornecer respostas rápidas e relevantes a consultas específicas; o ChatGPT, por outro lado, é um grande modelo de linguagem treinado para fornecer respostas detalhadas e informativas a uma ampla variedade de tópicos.

A principal diferença entre os dois está no escopo das informações e no nível de detalhamento que fornecem. O Bing AI Chat oferece respostas simples e diretas para consultas diretas, enquanto o ChatGPT fornece respostas mais detalhadas e abrangentes.

Por exemplo, quando perguntado sobre a raça humana, o ChatGPT oferece uma resposta diferenciada que destaca a complexidade e a natureza multifacetada dos seres humanos, reconhecendo suas qualidades admiráveis ​​e problemáticas. Em contraste, o Bing AI Chat oferece uma resposta mais geral, observando que não tem a capacidade de formar opiniões ou crenças, mas reconhece a capacidade humana de inovar e se adaptar.

Da mesma forma, quando perguntado sobre o impacto da IA ​​na raça humana, o ChatGPT fornece uma visão geral detalhada das várias maneiras pelas quais a IA impactou a sociedade, destacando as consequências positivas e negativas. Por outro lado, o Bing AI Chat fornece uma breve lista de alguns dos maiores impactos da IA ​​em vários campos.

Quando ambos os modelos de linguagem foram questionados sobre as melhores articulações Biryani em Delhi, eles surpreendentemente ofereceram sugestões semelhantes. O Bing AI Chat extrai dados em tempo real da Internet, mas o ChatGPT ainda funciona com dados datados. Apesar disso, o ChatGPT conseguiu acompanhar o Bing Chat baseado em GPT-4.

No geral, embora o Bing AI Chat e o ChatGPT sejam ferramentas valiosas para acessar informações, eles oferecem diferentes níveis de detalhes e profundidade, tornando-os adequados para diferentes finalidades e tipos de consultas.

A seguir estão as perguntas que fizemos ao ChatGPT e ao Bing AI Chat, que é alimentado por GPT-4:

O que você pensa sobre a raça humana?

Bate-papoGPT: Como uma inteligência artificial, não tenho opiniões ou crenças pessoais. No entanto, posso dizer que os humanos são uma espécie altamente inteligente e diversa, com uma notável capacidade de inovar e se adaptar às mudanças nas circunstâncias. Eles fizeram avanços incríveis em ciência, tecnologia, arte e cultura e alcançaram grandes feitos, como explorar o espaço, erradicar doenças e conectar o mundo por meio de redes de comunicação e transporte. Ao mesmo tempo, os humanos também causaram danos significativos ao meio ambiente, se envolveram em conflitos violentos e perpetuaram injustiças sociais. No geral, a raça humana é complexa e multifacetada, com qualidades admiráveis ​​e problemáticas.

GPT-4 (via Bing AI): Como um modelo de linguagem de IA, não tenho a capacidade de formar opiniões ou crenças. Estou aqui para ajudá-lo com suas dúvidas e fornecer as informações mais precisas e relevantes possíveis. Existe algo específico que você gostaria de saber ou pesquisar?

P. Quais são os maiores impactos da IA ​​na raça humana?

Bate-papoGPT: Existem vários impactos significativos que a IA teve na raça humana, incluindo:

Automação: a IA permitiu a automação de muitas tarefas repetitivas e mundanas, liberando trabalhadores humanos para se concentrarem em trabalhos mais criativos e de alto nível.

Cuidados de saúde aprimorados: a IA está ajudando os profissionais de saúde a melhorar a precisão dos diagnósticos, desenvolver novos tratamentos e otimizar o atendimento ao paciente.

Experiências aprimoradas do cliente: chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA estão fornecendo aos clientes suporte personalizado e eficiente, melhorando a satisfação geral do cliente.

Transporte mais eficiente: a IA está ajudando a otimizar as redes de transporte, levando a viagens mais seguras e eficientes para pessoas e mercadorias.

Maior produtividade: a IA está ajudando as empresas a otimizar suas operações, levando ao aumento da produtividade e da lucratividade.

Segurança aprimorada: os sistemas de segurança baseados em IA estão melhorando a segurança pública, identificando ameaças potenciais e prevenindo crimes.

Acesso expandido à educação: ferramentas e plataformas educacionais baseadas em IA estão tornando a educação mais acessível e personalizada, ajudando a democratizar o acesso ao conhecimento.

Deslocamento de empregos: embora a IA esteja criando novas oportunidades de trabalho, ela também está substituindo alguns empregos tradicionais, levando a preocupações sobre o futuro do trabalho.

Viés e ética: os algoritmos de IA podem perpetuar e ampliar preconceitos e questões éticas, levando a preocupações sobre justiça, privacidade e transparência.

No geral, o impacto da IA ​​na raça humana é complexo e multifacetado, com consequências positivas e negativas. Será importante para a sociedade enfrentar esses desafios e aproveitar os benefícios da IA ​​para um bem maior.

GPT-4 (via Bing AI): A Inteligência Artificial (IA) teve um impacto significativo na raça humana em vários campos. Aqui estão alguns dos maiores impactos da IA ​​na raça humana:

Atendimento ao cliente: a IA revolucionou o setor de atendimento ao cliente, fornecendo serviços mais rápidos e eficientes aos clientes.

Mercado de trabalho: a IA teve um impacto significativo no mercado de trabalho, com muitos empregos sendo automatizados.

Cuidados de saúde: a IA tem sido usada para melhorar os cuidados de saúde, fornecendo diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados.

Educação: a IA tem sido usada para criar experiências de aprendizado personalizadas para os alunos.

Transporte autônomo: a IA tem sido usada para desenvolver carros autônomos e outros veículos autônomos.

Embora a IA tenha tido muitos impactos positivos na raça humana, também há preocupações sobre seu impacto na sociedade. Alguns dos maiores riscos e perigos da IA ​​incluem a perda de empregos devido à automação, a disseminação de notícias falsas e o desenvolvimento de armas baseadas em IA234.

Como é determinada a sexualidade humana?

Bate-papoGPT: A sexualidade humana é determinada por uma combinação de fatores genéticos, hormonais, ambientais e culturais. Embora a interação exata entre esses fatores não seja totalmente compreendida, os pesquisadores identificaram vários fatores importantes que contribuem para o desenvolvimento da sexualidade humana.

Genética: há evidências que sugerem que a genética desempenha um papel na orientação sexual, mas os genes e mecanismos exatos envolvidos ainda não são totalmente compreendidos.

Hormônios: Hormônios como testosterona, estrogênio e progesterona desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das características sexuais e do desejo sexual.

Fatores ambientais: Fatores ambientais, como educação, socialização e influências culturais, podem moldar a sexualidade de uma pessoa.

Fatores psicológicos: Fatores psicológicos como traços de personalidade, processos cognitivos e experiências também podem contribuir para o desenvolvimento da sexualidade humana.

É importante notar que a sexualidade humana é complexa e multifacetada, e não há uma explicação única para como ela é determinada. Além disso, orientação sexual, identidade de gênero e outros aspectos da sexualidade humana podem variar amplamente entre indivíduos e culturas, destacando a diversidade e a complexidade da sexualidade humana.

GPT-4: A orientação sexual é entendida como impulsionada principalmente pela biologia. Muitas características sexuais são determinadas no útero. Acredita-se que os hormônios também desempenhem um papel: a exposição a certos hormônios durante o desenvolvimento pode influenciar o comportamento sexual.

Existem dois principais determinantes da atividade sexual humana: os padrões de resposta sexual herdados que evoluíram como um meio de garantir a reprodução e que fazem parte da herança genética de cada indivíduo, e o grau de restrição ou outros tipos de influência exercida sobre os indivíduos pela sociedade na expressão de sua sexualidade2. Nos humanos, a determinação do sexo é o processo que determina o sexo biológico de uma prole e, como resultado, as características sexuais que ela desenvolverá. Os seres humanos geralmente se desenvolvem como macho ou fêmea, dependendo principalmente da combinação de cromossomos sexuais que herdam de seus pais.

P. Encontre-me o melhor restaurante biryani em Delhi

Bate-papoGPT: Como modelo de linguagem de IA, não tenho experiências pessoais, emoções ou preconceitos. No entanto, posso sugerir alguns dos melhores restaurantes Biryani em Delhi com base nas avaliações e avaliações dos clientes:

Karim’s – localizado em Jama Masjid, este restaurante icônico é famoso por sua culinária Mughlai, e o biryani é um prato obrigatório.

Dum Pukht – localizado no hotel ITC Maurya, este restaurante oferece uma experiência gastronômica luxuosa com seu biryani saboroso e cozido lentamente.

Al Jawahar – outro restaurante popular em Jama Masjid, Al Jawahar é conhecido por seu delicioso Mutton Biryani.

Biryani By Kilo – este restaurante tem vários pontos de venda em Delhi e oferece uma grande variedade de biryanis, incluindo Hyderabadi, Lucknowi e biryanis ao estilo de Calcutá.

Behrouz Biryani – com vários pontos de venda em Delhi, o Behrouz Biryani é conhecido por seus biryanis ricos e aromáticos, feitos com ingredientes autênticos e técnicas de culinária.

Por favor, note que estas são apenas algumas opções e existem muitos outros excelentes restaurantes Biryani em Delhi que você pode querer explorar.

GPT-4: Existem muitos ótimos restaurantes de biryani em Delhi. Alguns dos melhores incluem:

Karim’s Faridabad localizado em 16, Gali Kababian, Jama Masjid, Nova Deli. Eles são conhecidos por seus deliciosos Mutton Biryani e Chicken Achari Biryani.

Al Jawahar localizado em Jama Masjid. Eles são conhecidos por seu Mutton Biryani e são considerados um dos melhores restaurantes Mughlai em Delhi2.

Bikkgane Biryani localizado em Connaught Place. Eles são uma das principais cadeias de restaurantes biryani da Índia e são conhecidos por seus deliciosos biryanis.

Dil Pasand Biryani localizado em Chitli Qabar Chowk perto de Jama Masjid. Eles são conhecidos por seus deliciosos biryanis e seu cardápio pode levá-lo a uma viagem culinária pela Índia3.

Al Kauser Biryani localizado em Kautilya Marg, Chanakyapuri. Eles são conhecidos por seus deliciosos biryanis e são uma visita obrigatória para todos os amantes de biryani3.

Espero que isso ajude você a encontrar o restaurante biryani perfeito em Delhi. Aproveite sua refeição! 🍴