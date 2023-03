Grace Chris mostra a Paige Spiranac que ela não é a única jogadora de golfe com decote incrível com vídeo sexy em câmera lenta

EUs Graça Chris A garota de golfe número 1 do Instagram? Ela certamente parece pensar assim. A influenciadora, que afirma ser ‘sua garota favorita do golfe’ em sua biografia no Insta, surpreendeu os seguidores com um vídeo sexy em câmera lenta.

O linda ‘cabeça ruiva’ postou um clipe curto de oito segundos no Twitter, no qual ela mostra sua impressionante técnica de golfe. No vídeo, ela se prepara e com um swing perfeito, dispara um tiro brilhantemente executado.

Grace pode ser vista usando um roupa super sexy no vídeo, vestindo um mini vestido preto e um top rosa. Enquanto ela tira a foto, a câmera a revela figura tentadora, especialmente seu decote espetacular.