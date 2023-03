Grace Van Dien, atriz de ‘Stranger Things’, revela porque não quer trabalhar em Hollywood: Ele me pediu para fazer sexo a três com eles

‘Stranger Things’ se tornou um fenômeno mundial com milhões de seguidores. É também um programa de TV através do qual muitos atores fizeram seu nome na indústria.

Uma das atrizes que estrelou a quarta temporada da ficção dos irmãos Duffer revelou que não quer trabalhar em Hollywood e explicou os motivos de sua decisão.

A atriz em questão é Graça Van Dienque interpretou Chrissy, personagem que é vítima de uma agressão de Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) e acaba morrendo diante dos olhos de Eddie Munson (Joseph Quinn).

Van Dienapesar de já ter participado de diferentes projetos antes de seu longa na quarta parcela da série Netflix, ganhou notoriedade como uma conhecida streamer graças às suas habilidades em videogames.

A oferta perturbadora de um produtor de Hollywood

Durante uma de suas transmissões ao vivo no Twitch, a atriz de 26 anos falou sobre suas experiências em Hollywood e por que prefere não trabalhar em projetos da indústria.

“O fato é que, nos últimos projetos em que trabalhei, não tive as melhores experiências com algumas das pessoas para quem trabalhei. E com o streaming posso escolher com quem saio, com quem falo etc. ,” ela explicou.

Supostamente, em uma das últimas produções em que trabalhou, Graça Van Dien recebeu uma ‘oferta’ que a perturbou.

“Um dos produtores me perguntou … Ele contratou uma garota com quem estava dormindo e depois pediu que ele me pedisse para fazer sexo a três com eles”, disse ela.

“Então esse é o meu chefe. Eu não fiz isso, chorei e fiquei muito chateado.”

É por situações como a que ela revelou que Van Dien prefere trabalhar em projetos relacionados a plataformas de streaming e ficar longe de Hollywood.