GRAN está EM BUSCA de PROFISSIONAIS no Centro-Oeste

A GRAN, uma das edtechs mais inovadoras do Brasil e uma das 100 mais promissoras da América Latina, de acordo com a HolonIQ, está contratando pessoas em Brasília. Dessa maneira, caso você esteja procurando uma recolocação no mercado, pode ser uma ótima alternativa. Conheça as vagas:

Analista de Produção e Planejamento Audiovisual – Brasília – DF – Efetivo;

Analista Oracle Fusion ERP – Remoto – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – (Exclusiva para PCD) – Brasília – DF – Temporário;

Especialista em Arquitetura de Solução Cloud Native AWS (CLT) – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Pessoa Coordenadora Regional de Pólos – Brasília – DF e Remoto – Efetivo;

Product Manager (CLT) – Remoto – Brasília – DF e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a GRAN e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a GRAN, é importante ressaltar que, com mais de 18 milhões de visitas por mês e mais de 450.000 alunos ativos pagantes em milhares de municípios brasileiros, a GRAN recebeu aporte do fundo de private equity de ESG e Impacto do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.

Atualmente, já são mais de 750 colaboradores que, juntos com mais de 600 professores parceiros, trabalham com um único propósito: transformar vidas por meio da educação e da tecnologia.

Inclusive, tecnologia está em seu DNA e tem protagonismo em sua empresa. Isto é, a GRAN desenvolve uma plataforma digital que diferencia, individualiza e personaliza o ensino, além de acelerar o aprendizado, possibilitando ao aluno alcançar mais rapidamente o seu objetivo.

