GRANDE ALERTA para quem recebeu o Auxílio Emergencial de Bolsonaro

Diversos benefícios estão sendo liberados neste mês de março. Só nesta semana, um total de 400 mil brasileiros ainda podem resgatar os valores do Auxílio Emergencial retroativo. Atualmente, o valor do benefício pode variar entre R$ 600 a R$ 3.000.

O Auxílio Emergencial foi criado em 2020, durante a pandemia, e encerrado no ano de 2021. No entanto, os pagamentos atuais tratam-se de um auxílio retroativo, disponibilizado a um grupo específico de beneficiários.

Recentemente, a consulta do benefício por meio da Dataprev foi alterada. Atualmente, os beneficiários precisam obter uma conta GOV para ter acesso ao extrato.

Saque do Auxílio Emergencial em março

Por meio da Medida Provisória 10.841, os pais solteiros chefes de família foram liberados a receberem os valores retroativos do Auxílio Emergencial. Acontece que, durante a vigência do benefício, o grupo de pais solos não receberam as parcelas duplas de R$ 1.200, como as mães solteiras.

A saber, após a aprovação da PEC dos Precatórios, um total de R$ 4,1 bilhões foi liberado para o pagamento das parcelas.

O valor a ser sacado por cada pai solteiro depende da quantidade de parcelas recebidas do Auxílio Emergencial durante a sua vigência. É importante lembrar que os valores podem variar entre R$ 600 a R$ 3.000. Portanto, confira a tabela de pagamento abaixo:

Aquele que recebeu 5 parcelas em 2020 (de abril a agosto) – pode sacar R$ 3.000 ;

; Aquele que recebeu 4 parcelas em 2020 (de abril a julho) – pode sacar R$ 2.400 ;

; Aquele que recebeu 3 parcelas em 2020 (de abril a junho) – pode sacar R$ 1.800 ;

; Aquele que recebeu 2 parcelas em 2020 (de abril a maio) – pode sacar R$ 1.200 ;

; Aquele que recebeu apenas 1 parcela em 2020 (somente abril) – pode sacar R$ 600.

Como consultar o pagamento pela Dataprev

O procedimento é similar ao realizado quando o programa ainda estava em vigência. No entanto, a única diferença é que agora o acesso será pelo portal Gov.br. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev, com o login do Gov.br;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.

Também é possível realizar a consulta por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica.

Bolsa Família de março será liberado com um valor adicional

Os pagamentos do Bolsa Família serão iniciados neste mês e muitas famílias já aguardam ansiosamente para receber os valores adicionais. Isso porque, com o relançamento do programa, benefícios extras serão incluídos, podendo chegar a mais de R$ 900.

A saber, segundo informações oficiais, cerca de 21 milhões de famílias serão beneficiadas com o Bolsa Família neste mês de março, recebendo o valor médio de R$ 600. No entanto, parte desses beneficiários poderão receber o valor extra de R$ 150, referente ao Benefício Primeira Infância.

Qual benefício extra será liberado em março?

De acordo com informações oficiais, neste mês de março, apenas um benefício adicional será pago junto ao valor mínimo do Bolsa Família. Trata-se do “Benefício Primeira Infância”, destinado às famílias que possuem crianças de até seis anos de idade.

A saber, os demais benefícios adicionais serão pagos a partir de junho aos beneficiários do programa que se enquadrarem nos requisitos. Confira os adicionais:

Benefício Primeira Infância : liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300.

: liberado no valor de R$ 150 para as famílias com crianças entre 0 a até seis anos de idade. O valor pode ser acumulado por duas crianças, chegando, portanto a R$ 300. Benefício de Renda de Cidadania : liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: liberado para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família.

: pago aos beneficiários, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para cobrir o valor mínimo de R$600 por família. Benefício Variável Familiar: liberado para famílias que tenham membros gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos, e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0