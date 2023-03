Grande surpresa, LULA prepara mudança no INSS e decisão vai afetar a TODO o Brasil

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) se reunirá para decidir a redução do teto das taxas de juros cobradas pelos bancos e instituições financeiras no crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Lembrando que o Conselho não define as taxas que devem ser efetivamente aplicadas nas operações do consignado, mas estabelece um valor máximo para a cobrança de juros.

Atualmente, esse teto é de 2,14% ao mês para empréstimos e de 3,06% ao mês para operações com cartão de crédito consignado.

De acordo com auxiliares do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a intenção do Governo Federal é que as taxas fiquem abaixo de 2% para os empréstimos e de 3% para os cartões de crédito.

Neste sentido, uma proposta Poder Executivo será levada para o encontro do CNPS.

Revisão da Vida Toda está ameaçada pelo INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social entrou com um pedido de suspensão dos processos relacionados a “Revisão da Vida Toda” no STF (Supremo Tribunal Federal).

Contudo, como forma de negar essa solicitação, o Supremo definiu um prazo para que a autarquia apresente o calendário de pagamentos da modalidade.

A correção dos benefícios foi autorizada pelo STF em dezembro do ano passado. Por meio dela, os segurados podem exigir que o Instituto revise todas as contribuições realizadas ao longo de suas vidas laboral.

Na prática, os contribuintes conseguem solicitar que haja um novo cálculo do valor de seus benefícios, considerando o período anterior a 1994.

Como citado anteriormente, entre as razões que levaram a autarquia a pedir a suspensão da revisão da vida toda, está a falta de estrutura para aplicar, no momento, a quantidade de pedidos de revisões. O INSS também questiona a definição de regras para essas revisões, considerando possíveis erros nas ações que estão sendo executadas.

Em alguns trechos do texto enviado ao STF, o órgão diz:

“A despeito de sua total disposição para cumprimento da decisão, há uma impossibilidade material de revisão pelo INSS neste momento, que extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, assim como do Dataprev”.

“O entendimento firmado demanda a alteração de sistemas, rotinas e processos que possuem impacto orçamentário de milhões de reais, investimento que não se justificava enquanto a tese estava em discussão, sob pena de realização de despesa financeira inútil e responsabilização perante os órgãos de controle caso a revisão fosse julgada indevida”, salientou.

Contudo, ao que parece, o Supremo Tribunal Federal não deve ceder ao pedido do INSS. Sendo assim, é possível que a autarquia tenha que se desdobrar para conseguir efetuar todas as revisões, inclusive, após a determinação do prazo para que um calendário seja divulgado.

Revisão da Vida Toda está disponível no app

Por fim, vale lembrar que aposentados do INSS já podem solicitar a revisão de seu benefício sem que seja através de uma ação na Justiça.

Através do aplicativo, o segurado pode solicitar o recálculo da sua aposentadoria. No entanto, é preciso analisar se o procedimento é vantajoso.

Os interessados devem acessar o aplicativo “Meu INSS” e selecionar a opção “revisão da vida toda”. Embora o procedimento seja simples, é preciso considerar alguns riscos.

A intenção é beneficiar aqueles que recebiam valores mais altos antes de julho de 1994. Para todos os demais, o pedido de recálculo pode terminar em perdas.

Assim, a revisão só é favorável para quem contribuiu com altos valores antes de julho de 1994. Acontece que o valor da aposentadoria é baseado em uma média feita através das contribuições do segurado.

Sendo assim, caso os valores sejam baixos, a aposentadoria pode ser reduzida.