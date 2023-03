GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que moram de aluguel

Excelente notícia para os brasileiros que desejam sair do aluguel. Acontece que o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida está de volta, e com ele, mais famílias poderão realizar o sonho da casa própria. As alterações trazidas com o relançamento beneficiam aqueles que se enquadram na Faixa 1 da iniciativa.

Cabe salientar que essa faixa do Minha Casa, Minha Vida compreende as famílias mais vulneráveis, isto é, que possuem a renda mais baixa. Dessa forma, a novidade se refere ao aumento no valor máximo das unidades habitacionais destinadas para este público.

Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida

Como mencionado, neste relançamento, o foco é a Faixa 1, composta pelas famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. Para este público também foi estipulado um teto para o financiamento, correspondente a 95% do valor do imóvel.

Desse modo, a volta da Faixa 1 do programa habitacional conta com vários benefícios. Inclusive porque o governo assume entre 80% a 95% do valor do imóvel, restando para as famílias o pagamento do valor não financiado.

Dessa forma, o valor máximo nas áreas urbanas passou de R$ 96 mil para R$ 140 mil. Nas áreas rurais, a mudança foi de R$ 36,6 mil para R$ 60 mil. Contudo, além da Faixa 1, o programa tem outras duas faixas que atendem as famílias com renda mais alta.

Retorno das obras paradas

Ainda este ano, o governo pretende retomar as obras das casas. No total, são 186 mil unidades habitacionais não concluídas na Faixa 1. Desse total, 170 mil são nas modalidades empresas, entidades urbanas e entidades rurais, e mais 16 mil na modalidade de oferta pública.

Segundo a pasta, o intuito agora é de concluir, legalizar e entregar as unidades que estão com as obras paradas. Lembrando que os recursos utilizados são do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Quem pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

Confira as faixas de renda a seguir:

Áreas urbanas:

Faixa Urbano 1: renda da família por mês até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: renda da família por mês de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa Urbano 3: renda da família por mês R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Áreas rurais:

Faixa Rural 1: renda da família por ano até R$ 31.680;

Faixa Rural 2: renda da família por ano de R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

Faixa Rural 3: renda da família por ano l de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

Como se inscrever no Minha Casa Minha Vida

Os interessados podem fazer a inscrição no programa presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, será preciso levar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG);

Certificado de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de estado civil;

Comprovantes de renda;

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Origem do Minha Casa, Minha vida

O programa habitacional foi criado em 2009 pelo presidente Lula e deixou de existir em 2020. Sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o projeto que facilita o acesso de moradias a população em situação de vulnerabilidade passou a ser chamado Casa Verde e Amarela. Contudo, não foi apenas o nome que mudou. Houve alterações nos critérios e regras de participação.