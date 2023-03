GRANDE VITÓRIA para os trabalhadores que recebem até 6 salários mínimos

O programa Minha Casa Minha Vida retomará as operações nesta semana. Com isso, provavelmente possibilitará a conquista do imóvel 100% gratuito através do benefício para milhares de brasileiros.

O mercado abraça a ideia de que o atual preço das ações de certas construtoras chegará a valer o investimento e o risco, quem sabe, até dobrar o valor em 2023. Isso tudo por causa do anúncio que o Governo Federal fez sobre as atividades do programa de assistência à aquisição da casa própria.

A ideia de que o programa Minha Casa Minha Vida oferecerá um imóvel 100% gratuito se dá por conta do percentual de financiamento de acordo com a faixa em que os cidadãos se encontram.

A princípio, o programa contemplará as famílias que residem nas áreas rurais e urbanas que tenham renda bruta de, no máximo, R$ 8 mil por mês (até 6 salários aproximadamente). Mas, a prioridade ficará com a população considerada baixa renda.

A principal alteração é a retomada da Faixa 1, agora dedicada para as famílias com renda bruta de, no máximo, R$ 2.640,00. Antes, a renda exigida para a faixa não podia ultrapassar R$ 1.800,00.

Minha Casa Minha Vida ajudará na aquisição de imóvel

A maior parte dos cidadãos deve se enquadrar na Faixa 1. De acordo com informações do governo, cerca de 50% das unidades subsidiadas e financiadas provavelmente serão destinadas para esse público. Sem contar que haverá o financiamento de 85% até 95% do preço da residência na faixa com menor preço.

Assim, as outras faixas urbanas serão para aqueles que possuírem renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 até R$ 4.400. Já na Faixa 3, a renda variará de R$ 4.400,01 até R$ 8 mil. O governo intenciona a realização, até 2026, 2 milhões de obras concluídas. Entre os anos de 2009 até 2019, o programa Minha Casa Minha Vida beneficiou aproximadamente 5,5 milhões de famílias.

Quais as empresas também se beneficiarão com o programa?

O mercado apontou para tempos de otimismo em se tratando do aumento de demandas das construtoras. Fora os 2 milhões de obras concluídas no período de quatro anos, a questão de o programa inserir mais famílias dentro da Faixa 1, com mais benefícios, acaba facilitando o acesso de moradores.

Empresas como Plano & Plano, MRV e Tenda estão entre as empresas beneficiadas com o Minha Casa Minha Vida, de acordo com analistas do mercado. Ademais, outra empresa que está listada e que provavelmente se beneficiará é a Lojas Quero-Quero.

Quais os riscos?

Empresas que determinam meta de preço para suas ações não calcularam ainda o lucro em potencial que o programa poderá gerar no mercado. Isso porque não está claro ainda de onde sairão os recursos precisos para os subsídios que exigirá a ampliação da Faixa 1.

Outra questão problemática são os atrasos que possivelmente podem ocorrer nas transferências dos valores quando uma das partes que estão envolvidas no negócio é o governo.

Ademais, é importante ressaltar que cada uma das empresas possui características, estratégias e gestão diferentes. Algumas delas até atuam em demais segmentos do mercado.

Por conta disso, as avaliações dos investidores devem considerar os amplos fatores, bem como os impactos do programa Minha Casa Minha Vida, além dos próprios fundamentos da empresa. Dessa forma, será possível estabelecer quais serão os ganhos e os riscos.