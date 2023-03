GRANDE VITÓRIA para quem está no Cadúnico acaba de sair HOJE (19/03)

O Cadastro Único é uma ferramenta do Estado para conhecer um pouco mais as famílias de baixa renda do Brasil. Através dele se dá a seleção para o recebimento dos auxílios pagos pelo Governo. Dessa forma, veja mais sobre o CadÚnico para programas sociais do Governo Federal na matéria do Notícias Concursos de hoje.

Se você está em busca de acessar qualquer benefício do Governo precisará passar por essa análise através do CadÚnico. As informações nesse sistema são centralizadas para facilitar o acesso do cidadão aos programas governamentais. Com isso, vamos te mostrar como fazer o Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.

Onde realizar o Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal

Para aquelas pessoas que ainda não recebem nenhum auxílio do Governo, mas estão em busca de alguma ajuda financeira, saiba quais os passos são necessários para ter acesso aos programas sociais. Este é o instrumento para acessar benefícios como: Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio-Gás, entre outros. O cadastro permite um maior mapeamento da população brasileira, o que pode indicar caminhos de políticas públicas, tanto para o Governo Federal, quanto para os Estados e Municípios.

Quem pode se cadastrar?

Para realizar o cadastro, é necessário ter renda mensal de até meio salário per capita ou renda mensal total da família de até três salários mínimos. Mas, o cadastro não garante inclusão em todos os programas do Governo.

A maioria deles tem seus requisitos próprios e muitos têm uma longa fila de espera para conseguir aprovação. Mas, a única forma de tentar o acesso é criando o cadastro da sua família.

Onde e como se cadastrar?

O primeiro registro da sua família precisa ser efetuado presencialmente. Para isso, um membro do núcleo familiar maior de 16 anos deverá ir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região munido de pelo menos um dos seguintes documentos dele e de cada um dos familiares:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

CPF;

Carteira de trabalho;

RG;

Título de eleitor.

Após esse cadastro inicial, será feita uma entrevista com um funcionário da Prefeitura, onde ele fará perguntas e um relatório de tudo que foi descrito na reunião. Em seguida, será atribuído um número de NIS para cada um dos membros. É com esse número é que a pessoa pode solicitar cadastro nos programas sociais.

Esse cadastro também precisa de atualização sempre que houver alguma alteração no núcleo familiar. Se passarem quatro anos sem atualização, as informações podem ser apagadas da base de dados.

O Governo pode também solicitar uma averiguação da situação da família para comprovação das informações prestadas. Ademais, você pode consultar sua situação baixando o aplicativo do Meu CadÚnico na loja do seu aparelho celular. Agora que você já sabe tudo sobre o Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, reúna os documentos e se dirija ao CRAS, para, enfim, receber os benefícios a que você tiver direito.