GRANDE VITÓRIA para quem possui o NUBANK e C6BANK, é INACREDITÁVEL

Aumentar o limite de crédito em uma instituição financeira não é uma tarefa fácil. Isso porque, os bancos fazem análises nos perfis de seus clientes com o fim de realizar, ou não, uma nova liberação.

Quando o assunto é cartão de crédito, a situação é ainda mais complicada. Acontece que nem todas as instituições estão dispostas a se arriscarem arcando com as despensas de consumidores que não têm controle financeiro.

Diante esses fatos, alguns bancos passaram a buscar soluções que permitam maior autonomia no estabelecimento do próprio limite. Entre eles está o C6 Bank e o Nubank, ambos instituições totalmente digitais.

Confira como o procedimento funciona em cada um.

C6 Bank: entenda o CDB Cartão de Crédito

Em suma, C6 Bank possui um sistema chamado CDB Cartão de Crédito, que funciona da seguinte forma: a cada R$ 1 investido no CDB Cartão de Crédito, o usuário ganha R$ 1 de limite adicional no seu cartão.

Ou seja, tudo que o usuário deve fazer é fazer um deposito na aba de investimento para que seja convertido em crédito no cartão. Segundo informações, a aplicação mínima é de R$ 100, com limite de R$ 50 mil.

Além disso, os valores rendem 100% do CDI, e a liberação do crédito ocorre de forma automática instantaneamente. Esta é uma opção interessante para quem tem pouco limite no banco digital.

Veja como usar o CDC Cartão de Crédito a seguir:

Acesse o aplicativo do C6 Bank, disponível para Android e para iOS; Em seguida, procure a área de investimentos e selecione “Renda Fixa”; Feito isso, clique em “CDB Cartão de Crédito”; Na sequência, estabeleça o valor inicial que gostaria de investir; Confira as informações sobre juros e taxas que vão aparecer na tela do dispositivo e clique em “Investir”; Pronto, a partir desse momento você já pode aproveitar seu nome limite.

Nubank: Função de construir limite

Na prática, esta função visa ajudar os consumidores que estão negativados, que possuem um histórico de dívidas ou que têm uma renda baixa. Desse modo, os clientes podem construir uma relação com o Nubank para que depois possa ser liberado um limite de crédito maior.

Para isso, será necessário solicitar um cartão por meio do aplicativo da fintech e, posteriormente, selecionar a opção de “Reservar valor como limite”. Com isso, se for reservado R$ 100, por exemplo, é liberado também R$ 100 para ser utilizado no crédito.

“Com o cartão com Função Construir Limite, de uma forma simples e prática, já conseguimos liberar limites pré-aprovados para mais de 5 milhões de pessoas que tinham pouco acesso a crédito”, disse Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Segundo a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativado, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.

Confira como reservar o valor como limite:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.