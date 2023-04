GRANDE VITÓRIA para quem tem o Nubank acaba de sair HOJE (30/03)

O cartão Ultravioleta do Nubank é um cartão de categoria Mastercard Black, sendo uma opção com muitos benefícios para o cliente, além de possuir condições para que seja isento de anuidade.

Nubank: saiba como estender a garantia de uma compra realizada com o cartão Ultravioleta

O Nubank ultravioleta é um cartão com muitos benefícios, já que o cashback dessa opção de cartão de crédito pode chegar a 200% do CDI.

Além disso, o cliente pode obter acesso diferenciado e gratuito a sala VIP do aeroporto de Guarulhos, bem como, pode aumentar a garantia de produtos sem nenhum tipo de custo adicional.

Como funciona esse benefício?

Em suma, se o cliente comprar um produto que precisar de garantia, serão cobertos os custos referentes ao reparo do produto, sua substituição ou reembolso.

O Nubank explica que para obter essa garantia, o cliente precisa adquirir o cartão Nubank Ultravioleta da categoria Mastercard Black e apresentar o bilhete do seguro.

Consulte informações oficiais

O cliente do Nubank Ultravioleta deve acessar o bilhete do seguro no site oficial

Assim sendo, a cobertura da garantia estendida original eleva a garantia da fábrica do item encontrado por até 12 meses.

Se o cliente comprar um produto com uma garantia por parte da loja de até 6 meses, com o benefício do cartão Ultravioleta, ele terá 12 meses de garantia.

O valor máximo é de US$ 2.500 por incidente. Além disso, o Nubank explica que também existe um valor máximo para utilizar esse benefício, que é de US$ 5.000 durante o período de 12 meses.

Compras nacionais

De acordo com informações oficiais da fintech, a cobertura é válida para compras realizadas em lojas físicas e também em lojas online, desde que seja uma loja brasileira.



O cliente deve guardar os recibos de compra para verificar os produtos elegíveis no guia de benefícios da Mastercard, de acordo com orientação do Nubank.

Sobre a anuidade do cartão de crédito Ultravioleta

A mensalidade do cartão de crédito Nubank Ultravioleta é de R$ 49,00, contudo, o cliente pode obter a isenção, se gastar pelo menos R$ 5.000 no cartão de crédito, ou se tiver R$ 50.000, no mínimo, investidos, ainda que o valor esteja dividido entre o Nubank e a NuInvest.

Por isso, vale analisar o custo-benefício para verificar a viabilidade do cartão Ultravioleta, lembrando que o Nubank possui o cartão de crédito tradicional “roxinho”, que é uma opção isenta de anuidade, contudo, possui outra modalidade de cashback que é cobrada do cliente.