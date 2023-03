Grizzlies e Morant entram em programa de aconselhamento na Flórida, sem cronograma para retorno

E Morant não estará de volta à quadra tão cedo – a superestrela do Memphis Grizzlies acabou de entrar em um programa de aconselhamento e não voltará à equipe até novo aviso.

Reportando com @ESPN_MacMahon : O armador do Memphis Grizzlies, Ja Morant, entrou em um programa de aconselhamento na Flórida e ainda não há cronograma para seu retorno ao jogo ativo.

Você deve se lembrar … Morant foi suspenso depois de brandir uma arma durante seu vídeo ao vivo no Instagram enquanto estava em um clube de strip no Colorado no fim de semana passado.