Grizzlies guarda Ja Morant sob investigação da polícia do Colorado sobre vídeo de arma

Memphis Grizzlies estrela Eu moro ficará de fora por pelo menos dois jogos depois de aparecer com uma arma de fogo em um vídeo que foi ao ar ao vivo na manhã do último sábado em sua conta oficial do Instagram, anunciou o Memphis Grizzlies. O NBA está investigando o caso.

“Estamos cientes da postagem nas redes sociais envolvendo Ja Morant e estamos investigando”, diz um comunicado de Mike Bass, porta-voz da NBA.

O número 12 divulgou um comunicado durante a tarde admitindo culpa pelo incidente e dizendo que “tirará uma folga para obter ajuda e trabalhar para aprender melhores métodos de lidar com o estresse e meu bem-estar geral”.

O caso de hoje ocorre dias depois que uma reportagem do Washington Post revelou duas situações Morant esteve envolvido durante a última entressafra. Em uma delas, ele e um amigo supostamente espancaram um jovem de 17 anos por causa de uma briga em um jogo de basquete na casa dos Grizzlies. O adolescente também teria sido ameaçado com uma arma de fogo, o que a polícia local não pode confirmar. Ja disse que agiu em “legítima defesa”.

No outro caso, Eu moro também teria ameaçado um guarda em um shopping na cidade de Memphis, quatro dias antes do incidente com o adolescente. O segurança registrou boletim de ocorrência.

Principal estrela do Memphis Grizzlies, Ja Morant tem médias na temporada de 27,1 pontos, 8,2 assistências e 6 rebotes.

Polícia vai investigar Morant

Polícia Estadual do Colorado disseram que iniciarão uma investigação do jogador de Memphis Ja Morant pelo vídeo dele carregando uma arma de fogo.

“De acordo com o porta-voz, os policiais “confirmaram que o incidente ocorreu em um bar em Glendale” – acrescentando: “Estamos investigando o assunto”, informou o TMZ Sports.

Não foi revelado o que a polícia fará a seguir, mas Morant está no olho do furacão.