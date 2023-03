Grizzlies Star e Morant suspenderam 8 jogos por arma intermitente em clube de strip

E Morant acabou de receber uma suspensão de 8 jogos sem remuneração por mostrar uma arma em um clube de strip no início deste mês … com o comissário da NBA Adam Silver chamando sua conduta de “irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigosa”.

Ja – que se encontrou com Silver e outros executivos da NBA em Nova York na quarta-feira – estará qualificado para retornar ao Memphis Grizzlies em 20 de março contra o Dallas Mavericks.

A liga também diz que sua investigação não descobriu que Morant estava com a arma enquanto viajava com os Grizzlies ou em qualquer instalação da NBA.

Silver não se conteve ao abordar as ações de Morant … dizendo: “A conduta de Ja foi irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigosa.”

A suspensão inclui os jogos que Morant já perdeu durante seu tempo longe do time … e fontes dizem à ESPN Adrian Wojnarowski seu “ramp up to return” começará na segunda-feira.