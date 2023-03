Grizzlies Star Ja Morant diz que a arma não era dele, vídeo ‘Not Who I Am’

E Morant está deixando uma coisa clara – a arma que ele exibiu em um clube de strip do Colorado NÃO era dele – mas, no que diz respeito à arma, a estrela da NBA permanece de boca fechada.

O guarda do Grizzlies sentou-se para uma entrevista individual com Jalen Rose da ESPN na quarta-feira – logo após sua suspensão de 8 jogos ser anunciada – e ele foi questionado diretamente sobre quem era o dono da arma que ele exibiu no Instagram Live em 4 de março.