Grupo Cometa ABRE VAGAS em DIVERSAS CIDADES

O Grupo Cometa, um dos maiores revendedores nacionais de motocicletas Honda, que tem presença forte em cinco estados (Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia), está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos abertos:

Agente Financeiro e RH – Efetivo;

Analista Administrativo / ITGC – Cáceres – MT – Efetivo;

Analista Programador – EC – Cáceres – MT e Remoto – Efetivo;

Aprendiz – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Tabatinga – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas de Seminovos – Campo Grande – MS – Efetivo;

Consultor de Vendas Externas – Ponto de Vendas Capanema – Belém – PA – Efetivo;

Consultor de Vendas Externas – Campo Grande – MS – Efetivo;

Consultor de Vendas – Ponto de Vendas São Francisco – Ji-Paraná – RO – Efetivo;

Estagiário Administrativo – Manaus – AM – Efetivo;

Supervisor(a) de Ponto de Vendas – Ribas do Rio Pardo – MS – Efetivo;

Técnico Mecânico – Cáceres – MT – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Cometa e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Grupo Cometa, é válido frisar que, além de contar com uma ótima estrutura e um ambiente agradável em suas unidades, está entre as melhores empresas para se trabalhar. Isto é, valoriza os colaboradores com políticas de reconhecimento, benefícios e excelentes oportunidades de desenvolvimento.

Por fim, com 13 concessionárias de motocicletas Honda, atua no segmento de automóveis, com uma revenda da marca Volkswagen e quatro revendas da marca Hyundai. Ademais, referência no mercado pela qualidade no atendimento, gestão de processos, inovação e gestão de pessoas, o Grupo Cometa é impulsionado por líderes e equipes engajados pela sua paixão em servir.

