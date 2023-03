O Grupo Elfa possui cerca de três décadas de experiência no mercado de saúde e atualmente é um dos principais provedores de serviços e soluções de saúde presente em todo o território nacional. Neste momento, a empresa realizou a abertura de novas oportunidades de empregos em diversas cidades do Brasil e está em busca de profissionais especializados para fazer parte do time. Confira, a seguir.

Grupo Elfa tem novas vagas de EMPREGO pelo país

O Grupo Elfa é um dos maiores parceiros na cadeia de valor do mercado hospitalar através da distribuição de medicamentos e materiais médicos, além da prestação de serviços de alto valor agregado. Estamos tratando de uma empresa apaixonada pelo que faz e que contagia e motiva todos os seus clientes, parceiros e colaboradores.

Nesta data, a empresa está recrutando novas pessoas para fazer parte da equipe. As oportunidades disponíveis requerem profissionais dedicados, responsáveis e que colocam muito amor em cada atividade. Confira, a seguir, os empregos abertos e os locais de atuação.

Consultor Comercial Externo – Varginha/MG;







Analis. de Efetividade Comercial – João Pessoa/PB;







Consultor de Vendas Externas – Santana de Parnaíba/SP;







Analis. de Customer Service Pricing – São Paulo;







Consultor Técnico Eletrofisiologia – Santana de Parnaíba/SP;







Analis. de Operações Logísticas – Maringá/PR;







Especialista de Contencioso Tributário – São Paulo;







Analis. Jurídico Societário – São Paulo;







Executivo Comercial – São Paulo;







Auxil. de Projetos – São Paulo.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Veja também: TRACAN oferece vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Aos interessados nas oportunidades divulgadas, basta acessar ao site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.