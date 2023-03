O Grupo GNC deu início às suas operações em 1991 na Bahia, e após muita dedicação e compromisso, a empresa cresceu e atualmente marca presença em vários lugares do Brasil. Nesta data, novas oportunidades de trabalhos foram abertas pela contratante, a fim de auxiliar no sucesso de suas atividades. Veja, a seguir.

Grupo GNC tem vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

O Grupo GNC possui cerca de 30 anos de experiência no mercado de concessionária de veículos e vem desenvolvendo diariamente. Estamos tratando de uma companhia que investe em inovação e busca entregar o melhor a todos os seus clientes e se tornar referência em sua área.

Com o objetivo de dar continuidade a essa trajetória, o grupo desenvolveu um processo seletivo no qual disponibiliza novas vagas de trabalho em vários lugares do Brasil.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Anls. de Desenvolvim. Humano Júnior – Salvador/BA;







Conferente de Veículos – Alagoas;







Anls. de Garantia – Alagoas;







Consult. de Vendas de Consórcio – Pará de Minas/MG;







Assist. Comercial – Divinópolis/MG;







Gerente de Vendas de Seminovos – Maceió/AL;







Assist. Técnico de Vendas – Divinópolis/MG;







Supervisor de agendas de Veículos – Contagem/MG;







Auxil. de Instalador de Acessórios – Alagoas;







Técn. Mecânico de Seminovos – Alagoas.

Veja também: Teleperformance abre mais de 300 empregos pelo país; veja os cargos

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar aos empregos anunciados, basta acessar o link disponível no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado para a empresa analisar.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.