O Grupo Minuano está há cerca de cinco décadas atuando nos segmentos de calçados, couro e móveis. Suas unidades estão localizadas em vários lugares do Brasil e a empresa busca por novos profissionais para auxiliar no sucesso de suas atividades. Nesta data, novas vagas de trabalho foram anunciadas em caráter nacional. Confira, a seguir.

Grupo Minuano divulgou NOVOS empregos em Lindolfo Collor

O Grupo Minuano foi criado com o objetivo de satisfazer todos os seus clientes através de itens e marcas confiáveis e fortes Estamos falando de uma empresa que é apaixonada pelo que faz e construí uma história inovadora e única. Atualmente são cerca de 2 mil colaboradores que atuam focados e empenhados em entregar os melhores resultados e fazer da empresa, referência em seu segmento.

O grupo oferece aos seus funcionários vários benefícios, além de uma remuneração compatível ao mercado e um ambiente de trabalho dinâmico, familiar e com oportunidade de crescimento. Veja, a seguir, as oportunidades disponibilizadas neste momento e os locais de atuação.

Analis. de Métod. e Processos – Rio Grande do Sul;







Especialista em Costura – Lindolfo Collor / RS:







Aprend. de Costureira – Rio Grande do Sul;







Especialista em Estofados – Lindolfo Collor / RS;







Assist. de Assistência Técnica – Lindolfo Collor/RS;







Grampead. I – Rio Grande do Sul;







Auxil. de Almoxarif. I – Rio Grande do Sul;







Matizad. de Tintas – Lindolfo Collor / RS;







Auxil de Corte – Lindolfo Collor / RS;







Operad. de Acabamen. – Lindolfo Collor / RS.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta realizar a inscrição no site 123 empregos.

